Top.Mail.Ru
Nick Cave & The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Nick Cave & The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка - фото 1
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка - фото 2
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка - фото 3
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка - фото 4
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка - фото 5
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка - фото 6
Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nick Cave & The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Wild God
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка - фото 1
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка - фото 2
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка - фото 3
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка - фото 4
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка - фото 5
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка - фото 6
  • Nick Cave &amp; The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 330 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706073
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Nick Cave & The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка
4 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bad Seed
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bad Seed
Barcode
[5400863157906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nick Cave & The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Wild God
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Song of the Lake, Wild God, Frogs, Joy, Final Rescue Attempt, Conversion, Cinnamon Horses, Long Dark Night, O Wow O Wow (How Wonderful She Is), the Waters Cover the Sea
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nick Cave & The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка

Ник Кейв и The Bad Seeds возвращаются с новым альбомом «Wild God». Издание на черном виниле. На протяжении десяти треков группа лавирует между условностями и экспериментами, выбирая обходные пути, которые усиливают богатые образы и эмоции в душещипательных повествованиях Кейва. Это звук группы, воодушевленной воссоединением и устремленной в будущее. Есть моменты, которые с любовью напоминают о прошлом Bad Seeds, но они мимолетны и служат лишь основой неустанного и беспокойного движения группы вперед. Кейв начал писать альбом в первый день Нового 2023 года. На сессиях в Miraval в Провансе и Soundtree в Лондоне Bad Seeds добавили свою уникальную алхимию с дополнительными выступлениями Колина Гринвуда (бас) и Луиса Альмау (гитара с нейлоновыми струнами, акустическая гитара). Альбом спродюсирован Кейвом и Уорреном Эллисом и сведен Дэвидом Фридманом.

Отзывы о товаре Nick Cave & The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bad Seed
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bad Seed
Barcode
[5400863157906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Nick Cave & The Bad Seeds
Альбом (сингл)
Wild God
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Song of the Lake, Wild God, Frogs, Joy, Final Rescue Attempt, Conversion, Cinnamon Horses, Long Dark Night, O Wow O Wow (How Wonderful She Is), the Waters Cover the Sea
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Ник Кейв и The Bad Seeds возвращаются с новым альбомом «Wild God». Издание на черном виниле. На протяжении десяти треков группа лавирует между условностями и экспериментами, выбирая обходные пути, которые усиливают богатые образы и эмоции в душещипательных повествованиях Кейва. Это звук группы, воодушевленной воссоединением и устремленной в будущее. Есть моменты, которые с любовью напоминают о прошлом Bad Seeds, но они мимолетны и служат лишь основой неустанного и беспокойного движения группы вперед. Кейв начал писать альбом в первый день Нового 2023 года. На сессиях в Miraval в Провансе и Soundtree в Лондоне Bad Seeds добавили свою уникальную алхимию с дополнительными выступлениями Колина Гринвуда (бас) и Луиса Альмау (гитара с нейлоновыми струнами, акустическая гитара). Альбом спродюсирован Кейвом и Уорреном Эллисом и сведен Дэвидом Фридманом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nick Cave & The Bad Seeds - Wild God (5400863157906) виниловая пластинка - по цене 4330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...