Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403)
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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706060
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х9
Вес, г.
715
Описание товара Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403)
Объединяйтесь с LEGO® Пич. Дайте принцессе красный плод и посмотрите на реакцию. Покатайтесь на качелях или приготовьте фруктовый подарок для другого персонажа. Запустите Лавовый пузырь, чтобы сбросить Лемми с башни. Прыгайте на летающий блок со знаком вопроса и поздоровайтесь с желтым Тоадом на пути к финишному флагу! Объедините LEGO Пич с фигуркой LEGO® Марио или LEGO® Луиджи вашего друга и зарабатывайте дополнительные монеты вместе!
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Объединяйтесь с LEGO® Пич. Дайте принцессе красный плод и посмотрите на реакцию. Покатайтесь на качелях или приготовьте фруктовый подарок для другого персонажа. Запустите Лавовый пузырь, чтобы сбросить Лемми с башни. Прыгайте на летающий блок со знаком вопроса и поздоровайтесь с желтым Тоадом на пути к финишному флагу! Объедините LEGO Пич с фигуркой LEGO® Марио или LEGO® Луиджи вашего друга и зарабатывайте дополнительные монеты вместе!
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