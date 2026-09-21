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Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) купить с доставкой в Москве
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Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403)

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Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 1
Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 2
Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 3
Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 4
Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 5
Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 6
Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 7
Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 8
Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 9
Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 1
  • Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 2
  • Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 3
  • Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 4
  • Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 5
  • Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 6
  • Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 7
  • Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 8
  • Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 9
  • Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706060
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Характеристики

Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х9
Вес, г.
715

Описание товара Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403)

Объединяйтесь с LEGO® Пич. Дайте принцессе красный плод и посмотрите на реакцию. Покатайтесь на качелях или приготовьте фруктовый подарок для другого персонажа. Запустите Лавовый пузырь, чтобы сбросить Лемми с башни. Прыгайте на летающий блок со знаком вопроса и поздоровайтесь с желтым Тоадом на пути к финишному флагу! Объедините LEGO Пич с фигуркой LEGO® Марио или LEGO® Луиджи вашего друга и зарабатывайте дополнительные монеты вместе!

Отзывы о товаре Конструктор LEGO Super Mario Приключения с Пич (71403)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LEGO
Тип товара
Конструкторы
Страна производитель
Китай
Описание
Объединяйтесь с LEGO® Пич. Дайте принцессе красный плод и посмотрите на реакцию. Покатайтесь на качелях или приготовьте фруктовый подарок для другого персонажа. Запустите Лавовый пузырь, чтобы сбросить Лемми с башни. Прыгайте на летающий блок со знаком вопроса и поздоровайтесь с желтым Тоадом на пути к финишному флагу! Объедините LEGO Пич с фигуркой LEGO® Марио или LEGO® Луиджи вашего друга и зарабатывайте дополнительные монеты вместе!
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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