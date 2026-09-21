Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706032
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
53014EXQ
Встроенная память
512 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
800
Описание товара Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold
Планшет HUAWEI MatePad Pro (2025) Wi-Fi оснащен удобным для чтения, игр и работы в разных приложениях 13.2-дюймовым экраном. Разрешение 2880x1920 dpi сохраняет четкость и насыщенность картинки при любом освещении. Мощности 8-ядерного процессора HiSilicon Kirin T92 с ОЗУ 12 Гб хватает для решения повседневных задач и развлечений. Планшет оснащен двойной основной камерой на 50+8 Мп для фото- и видеосъемки и фронтальной на 16 Мп для селфи и видеообщения.
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Бренд
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
53014EXQ
Встроенная память
512 Гб
Страна производитель
Китай
Планшет HUAWEI MatePad Pro (2025) Wi-Fi оснащен удобным для чтения, игр и работы в разных приложениях 13.2-дюймовым экраном. Разрешение 2880x1920 dpi сохраняет четкость и насыщенность картинки при любом освещении. Мощности 8-ядерного процессора HiSilicon Kirin T92 с ОЗУ 12 Гб хватает для решения повседневных задач и развлечений. Планшет оснащен двойной основной камерой на 50+8 Мп для фото- и видеосъемки и фронтальной на 16 Мп для селфи и видеообщения.
Планшет Huawei MatePad Pro 13.2 12/512Gb PaperMatte+keyboard (53014EXQ) Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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