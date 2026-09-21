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Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black

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Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 1
Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 2
Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 3
Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 4
Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 5
Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 6
Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 7
Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 8
Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 9
Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 10
Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 11
Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 12
Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 13
Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 14
Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 15
Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 1
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 2
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 3
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 4
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 5
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 6
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 7
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 8
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 9
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 10
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 11
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 12
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 13
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 14
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 15
  • Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706007
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Характеристики

Бренд
Blackview
Тип товара
Планшеты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
800

Описание товара Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black

Blackview Active 10 Pro — это защищенный планшет с большим экраном и мощным процессором, который обеспечивает высокую производительность и быструю работу системы. Устройство имеет яркий и чёткий дисплей 10.95 с разрешением 1920x1200 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения. Планшет работает на операционной системе Android 14 c фирменной оболочкой Doke OS_P 4.0 которая предоставляет пользователю широкий спектр функций и возможностей. Blackview Active 10 Pro имеет двойную основную камеру с инфракрасной подсветкой 108+20 Мп, которая позволяет делать качественные снимки и записывать видео в разрешении 2К. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 30000 мАч, что позволяет использовать планшет длительное время без подзарядки.

Отзывы о товаре Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black




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Характеристики
Бренд
Blackview
Тип товара
Планшеты
Страна производитель
Китай
Описание
Blackview Active 10 Pro — это защищенный планшет с большим экраном и мощным процессором, который обеспечивает высокую производительность и быструю работу системы. Устройство имеет яркий и чёткий дисплей 10.95 с разрешением 1920x1200 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения. Планшет работает на операционной системе Android 14 c фирменной оболочкой Doke OS_P 4.0 которая предоставляет пользователю широкий спектр функций и возможностей. Blackview Active 10 Pro имеет двойную основную камеру с инфракрасной подсветкой 108+20 Мп, которая позволяет делать качественные снимки и записывать видео в разрешении 2К. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 30000 мАч, что позволяет использовать планшет длительное время без подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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