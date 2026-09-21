Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706007
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Описание товара Планшет Blackview Active 10 Pro 5G 12/256Gb Black
Blackview Active 10 Pro — это защищенный планшет с большим экраном и мощным процессором, который обеспечивает высокую производительность и быструю работу системы. Устройство имеет яркий и чёткий дисплей 10.95 с разрешением 1920x1200 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения. Планшет работает на операционной системе Android 14 c фирменной оболочкой Doke OS_P 4.0 которая предоставляет пользователю широкий спектр функций и возможностей. Blackview Active 10 Pro имеет двойную основную камеру с инфракрасной подсветкой 108+20 Мп, которая позволяет делать качественные снимки и записывать видео в разрешении 2К. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 30000 мАч, что позволяет использовать планшет длительное время без подзарядки.
Blackview Active 10 Pro — это защищенный планшет с большим экраном и мощным процессором, который обеспечивает высокую производительность и быструю работу системы. Устройство имеет яркий и чёткий дисплей 10.95 с разрешением 1920x1200 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения. Планшет работает на операционной системе Android 14 c фирменной оболочкой Doke OS_P 4.0 которая предоставляет пользователю широкий спектр функций и возможностей. Blackview Active 10 Pro имеет двойную основную камеру с инфракрасной подсветкой 108+20 Мп, которая позволяет делать качественные снимки и записывать видео в разрешении 2К. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 30000 мАч, что позволяет использовать планшет длительное время без подзарядки.
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