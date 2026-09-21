Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic
Huawei Watch GT 5 Pro Jana-B29C — умные часы в прочном корпусе из титана и керамики, стилизованные под механические. С помощью часов можно отвечать на звонки, общаться через встроенный микрофон с эффективным шумоподавлением. Встроенный аккумулятор емкостью 323 мАч рассчитана на автономную работу до 168 часов в обычном режиме.\n
Преимущества Huawei Watch GT 5 Pro Jana-B29C\n
- \n
- Бесконтактная оплата. \n
- Водонепроницаемый корпус. \n
- Функция поиска смартфона. \n
- Встроенный микрофон с шумоподавлением. \n
- Беспроводная зарядка. \n
Яркий дисплей и прочный корпус\n
Смарт часы Huawei Watch GT 5 Pro Jana-B29C получили яркий круглый экран диагональю 1.32 дюйма с разрешением 466х466 точек. Матрица AMOLED обеспечивает передачу красочной картинки, которую хорошо видно даже под углом. Время может отображаться в аналоговом и цифровом режимах, предусмотрено несколько вариантов дизайна циферблата, при необходимости можно установить сторонние.\n
Корпус выполнен из титана и керамики, устойчив к царапинам и ударам, выдерживает погружение в воду на глубину до 50 м.\n
Функции мониторинга\n
Смарт-часы поддерживают фирменное фитнес-приложение, где можно настраивать индивидуальные тренировки в разных видах спорта. Устройство оснащено датчиками определения сердечного ритма и уровня кислорода в крови, позволяют отслеживать периоды сна.
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Теги товара: Женские умные часы
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Преимущества Huawei Watch GT 5 Pro Jana-B29C\n
- \n
- Бесконтактная оплата. \n
- Водонепроницаемый корпус. \n
- Функция поиска смартфона. \n
- Встроенный микрофон с шумоподавлением. \n
- Беспроводная зарядка. \n
Яркий дисплей и прочный корпус\n
Смарт часы Huawei Watch GT 5 Pro Jana-B29C получили яркий круглый экран диагональю 1.32 дюйма с разрешением 466х466 точек. Матрица AMOLED обеспечивает передачу красочной картинки, которую хорошо видно даже под углом. Время может отображаться в аналоговом и цифровом режимах, предусмотрено несколько вариантов дизайна циферблата, при необходимости можно установить сторонние.\n
Корпус выполнен из титана и керамики, устойчив к царапинам и ударам, выдерживает погружение в воду на глубину до 50 м.\n
Функции мониторинга\n
Смарт-часы поддерживают фирменное фитнес-приложение, где можно настраивать индивидуальные тренировки в разных видах спорта. Устройство оснащено датчиками определения сердечного ритма и уровня кислорода в крови, позволяют отслеживать периоды сна.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
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