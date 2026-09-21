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Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic купить с доставкой в Москве
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Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic

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Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 1
Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 2
Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 3
Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 4
Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 5
Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 6
Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 7
Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 8
Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 9
Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 10
Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 11
Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 12
Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 13
Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 5 Pro
Цвета корпуса
белый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
керамика
Материал ремешка
металл
Класс защиты
IP69K
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
  • Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 1
  • Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 2
  • Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 3
  • Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 4
  • Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 5
  • Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 6
  • Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 7
  • Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 8
  • Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 9
  • Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 10
  • Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 11
  • Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 12
  • Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 13
  • Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705960
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 5 Pro
Цвета корпуса
белый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
керамика
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
металл
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69K
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
-
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
323
Время работы в активном режиме
168
Габариты
45.8x45.8x10.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic

Huawei Watch GT 5 Pro Jana-B29C — умные часы в прочном корпусе из титана и керамики, стилизованные под механические. С помощью часов можно отвечать на звонки, общаться через встроенный микрофон с эффективным шумоподавлением. Встроенный аккумулятор емкостью 323 мАч рассчитана на автономную работу до 168 часов в обычном режиме.

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Преимущества Huawei Watch GT 5 Pro Jana-B29C

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  • Бесконтактная оплата.
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  • Водонепроницаемый корпус.
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  • Функция поиска смартфона.
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  • Встроенный микрофон с шумоподавлением.
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  • Беспроводная зарядка.
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Яркий дисплей и прочный корпус

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Смарт часы Huawei Watch GT 5 Pro Jana-B29C получили яркий круглый экран диагональю 1.32 дюйма с разрешением 466х466 точек. Матрица AMOLED обеспечивает передачу красочной картинки, которую хорошо видно даже под углом. Время может отображаться в аналоговом и цифровом режимах, предусмотрено несколько вариантов дизайна циферблата, при необходимости можно установить сторонние.

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Корпус выполнен из титана и керамики, устойчив к царапинам и ударам, выдерживает погружение в воду на глубину до 50 м.

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Функции мониторинга

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Смарт-часы поддерживают фирменное фитнес-приложение, где можно настраивать индивидуальные тренировки в разных видах спорта. Устройство оснащено датчиками определения сердечного ритма и уровня кислорода в крови, позволяют отслеживать периоды сна.



Теги товара: Женские умные часы

Отзывы о товаре Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch GT 5 Pro
Цвета корпуса
белый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
керамика
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
металл
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP69K
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
-
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
323
Время работы в активном режиме
168
Габариты
45.8x45.8x10.7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Huawei Watch GT 5 Pro Jana-B29C — умные часы в прочном корпусе из титана и керамики, стилизованные под механические. С помощью часов можно отвечать на звонки, общаться через встроенный микрофон с эффективным шумоподавлением. Встроенный аккумулятор емкостью 323 мАч рассчитана на автономную работу до 168 часов в обычном режиме.

\n

Преимущества Huawei Watch GT 5 Pro Jana-B29C

\n
    \n
  • Бесконтактная оплата.
    • \n
  • Водонепроницаемый корпус.
    • \n
  • Функция поиска смартфона.
    • \n
  • Встроенный микрофон с шумоподавлением.
    • \n
  • Беспроводная зарядка.
    • \n
\n

Яркий дисплей и прочный корпус

\n

Смарт часы Huawei Watch GT 5 Pro Jana-B29C получили яркий круглый экран диагональю 1.32 дюйма с разрешением 466х466 точек. Матрица AMOLED обеспечивает передачу красочной картинки, которую хорошо видно даже под углом. Время может отображаться в аналоговом и цифровом режимах, предусмотрено несколько вариантов дизайна циферблата, при необходимости можно установить сторонние.

\n

Корпус выполнен из титана и керамики, устойчив к царапинам и ударам, выдерживает погружение в воду на глубину до 50 м.

\n

Функции мониторинга

\n

Смарт-часы поддерживают фирменное фитнес-приложение, где можно настраивать индивидуальные тренировки в разных видах спорта. Устройство оснащено датчиками определения сердечного ритма и уровня кислорода в крови, позволяют отслеживать периоды сна.



Теги товара: Женские умные часы
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Отзывы


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