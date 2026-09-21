Описание товара Умные часы HUAWEI Watch GT 5 Pro (55020DGV) White ceramic

Huawei Watch GT 5 Pro Jana-B29C — умные часы в прочном корпусе из титана и керамики, стилизованные под механические. С помощью часов можно отвечать на звонки, общаться через встроенный микрофон с эффективным шумоподавлением. Встроенный аккумулятор емкостью 323 мАч рассчитана на автономную работу до 168 часов в обычном режиме.





Преимущества Huawei Watch GT 5 Pro Jana-B29C



Бесконтактная оплата.



Водонепроницаемый корпус.



Функция поиска смартфона.



Встроенный микрофон с шумоподавлением.



Беспроводная зарядка.









Яркий дисплей и прочный корпус





Смарт часы Huawei Watch GT 5 Pro Jana-B29C получили яркий круглый экран диагональю 1.32 дюйма с разрешением 466х466 точек. Матрица AMOLED обеспечивает передачу красочной картинки, которую хорошо видно даже под углом. Время может отображаться в аналоговом и цифровом режимах, предусмотрено несколько вариантов дизайна циферблата, при необходимости можно установить сторонние.





Корпус выполнен из титана и керамики, устойчив к царапинам и ударам, выдерживает погружение в воду на глубину до 50 м.





Функции мониторинга





Смарт-часы поддерживают фирменное фитнес-приложение, где можно настраивать индивидуальные тренировки в разных видах спорта. Устройство оснащено датчиками определения сердечного ритма и уровня кислорода в крови, позволяют отслеживать периоды сна.