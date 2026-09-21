Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан
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Характеристики
Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии для создания профессиональных фотографий и упрощения повседневных задач благодаря искусственному интеллекту Galaxy AI. «Синхронный перевод» перевод звонков в реальном времени, чтобы вы могли общаться на любом языке без барьеров. «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото. «Обвести и найти» – дополнительный способ искать информацию, музыку, переводить текст и даже решать задачи с помощью обведения объектов на фото. «Генератор текста» быстро создает тексты на любую заданную тему – легко и удобно. Основная камера 200 Мп захватывающая детализация и глубина изображения. Дополнительные объективы: 50 Мп (ультра-широкоугольный), 50 Мп и 10 Мп (телефото) для съемки на любом расстоянии. Фронтальная камера 12 Мп идеально подходит для четких и естественных селфи. ToF-камера с лазерным автофокусом для точной фокусировки даже в условиях низкой освещенности. Процессор Snapdragon 8 Elite с поддержкой трассировки лучей для реалистичного игрового опыта. Емкость аккумулятора 5000 мА·ч для длительного времени автономной работы. Экран 6.9 Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления до 120 Гц для невероятно плавной графики. Улучшенная система охлаждения позволяет устройству оставаться холодным даже при интенсивных нагрузках. Samsung Galaxy S25 Ultra – создавайте, играйте и работайте с комфортом и максимальной производительностью.
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