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Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан

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Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 8
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 9
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 10
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 11
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 12
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 13
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 14
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 15
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 16
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 17
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 18
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 19
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 20
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 21
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 22
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 23
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 24
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 8
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 9
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 10
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 11
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 12
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 13
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 14
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 15
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 16
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 17
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 18
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 19
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 20
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 21
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 22
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 23
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 24
  • Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705943
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Размеры в упаковке, см
18х10х3
Вес, г.
360

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии для создания профессиональных фотографий и упрощения повседневных задач благодаря искусственному интеллекту Galaxy AI. «Синхронный перевод» перевод звонков в реальном времени, чтобы вы могли общаться на любом языке без барьеров. «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото. «Обвести и найти» – дополнительный способ искать информацию, музыку, переводить текст и даже решать задачи с помощью обведения объектов на фото. «Генератор текста» быстро создает тексты на любую заданную тему – легко и удобно. Основная камера 200 Мп захватывающая детализация и глубина изображения. Дополнительные объективы: 50 Мп (ультра-широкоугольный), 50 Мп и 10 Мп (телефото) для съемки на любом расстоянии. Фронтальная камера 12 Мп идеально подходит для четких и естественных селфи. ToF-камера с лазерным автофокусом для точной фокусировки даже в условиях низкой освещенности. Процессор Snapdragon 8 Elite с поддержкой трассировки лучей для реалистичного игрового опыта. Емкость аккумулятора 5000 мА·ч для длительного времени автономной работы. Экран 6.9 Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления до 120 Гц для невероятно плавной графики. Улучшенная система охлаждения позволяет устройству оставаться холодным даже при интенсивных нагрузках. Samsung Galaxy S25 Ultra – создавайте, играйте и работайте с комфортом и максимальной производительностью.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256Gb (SM-S938BZTIMEA) Серый титан




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Описание
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии для создания профессиональных фотографий и упрощения повседневных задач благодаря искусственному интеллекту Galaxy AI. «Синхронный перевод» перевод звонков в реальном времени, чтобы вы могли общаться на любом языке без барьеров. «Умный редактор» позволяет перемещать и удалять объекты на фото. «Обвести и найти» – дополнительный способ искать информацию, музыку, переводить текст и даже решать задачи с помощью обведения объектов на фото. «Генератор текста» быстро создает тексты на любую заданную тему – легко и удобно. Основная камера 200 Мп захватывающая детализация и глубина изображения. Дополнительные объективы: 50 Мп (ультра-широкоугольный), 50 Мп и 10 Мп (телефото) для съемки на любом расстоянии. Фронтальная камера 12 Мп идеально подходит для четких и естественных селфи. ToF-камера с лазерным автофокусом для точной фокусировки даже в условиях низкой освещенности. Процессор Snapdragon 8 Elite с поддержкой трассировки лучей для реалистичного игрового опыта. Емкость аккумулятора 5000 мА·ч для длительного времени автономной работы. Экран 6.9 Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой обновления до 120 Гц для невероятно плавной графики. Улучшенная система охлаждения позволяет устройству оставаться холодным даже при интенсивных нагрузках. Samsung Galaxy S25 Ultra – создавайте, играйте и работайте с комфортом и максимальной производительностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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