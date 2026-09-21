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Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite купить с доставкой в Москве
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Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite

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Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 1
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 2
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 3
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 4
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 5
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 6
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 7
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Samsung Exynos 1580
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 1
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 2
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 3
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 4
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 5
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 6
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 7
  • Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705935
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 + 12 + 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite

Samsung Galaxy A56 предлагает функции искусственного интеллекта. Мгновенный поиск с помощью Surround to Search, персональный помощник Gemini, редактируйте фотографии с помощью Object Eraser, персонализируйте снимки с помощью фильтров, создавайте видеоролики за считанные секунды с помощью функции редактирования на основе искусственного интеллекта и каждый раз делайте великолепные групповые снимки с помощью Best Pose. Больше, ярче, мощнее. 6.7-дюймовый FHD+ Super AMOLED-экран стал больше и ярче до 1200 нит, а улучшенный процессор обеспечивает высокую производительность. Galaxy A56 5G имеет сертификат водонепроницаемости IP67, что делает его устойчивым к воздействию воды и пыли. Различные датчики Galaxy A56 были улучшены для повышения качества изображения. Запечатлейте невероятные моменты в высоком разрешении: с помощью сверхширокоугольного объектива 12 Мп, основного датчика 50 Мп, макродатчика 5 Мп на задней панели, а также 12 Мп фронтальной камеры (селфи). Емкость аккумулятора Galaxy A56 составляет 5000 мАч. Он обеспечивает до 29 часов воспроизведения видео и до 2.5 дней автономной работы.

Отзывы о товаре Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128Gb (SM-A566BZKVMEA) Graphite




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Samsung Galaxy A56
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий, пластик
Влагозащищенный корпус
нет
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP67
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
50 + 12 + 5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
нет
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung Galaxy A56 предлагает функции искусственного интеллекта. Мгновенный поиск с помощью Surround to Search, персональный помощник Gemini, редактируйте фотографии с помощью Object Eraser, персонализируйте снимки с помощью фильтров, создавайте видеоролики за считанные секунды с помощью функции редактирования на основе искусственного интеллекта и каждый раз делайте великолепные групповые снимки с помощью Best Pose. Больше, ярче, мощнее. 6.7-дюймовый FHD+ Super AMOLED-экран стал больше и ярче до 1200 нит, а улучшенный процессор обеспечивает высокую производительность. Galaxy A56 5G имеет сертификат водонепроницаемости IP67, что делает его устойчивым к воздействию воды и пыли. Различные датчики Galaxy A56 были улучшены для повышения качества изображения. Запечатлейте невероятные моменты в высоком разрешении: с помощью сверхширокоугольного объектива 12 Мп, основного датчика 50 Мп, макродатчика 5 Мп на задней панели, а также 12 Мп фронтальной камеры (селфи). Емкость аккумулятора Galaxy A56 составляет 5000 мАч. Он обеспечивает до 29 часов воспроизведения видео и до 2.5 дней автономной работы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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