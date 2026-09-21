Смартфон Honor Magic 7 Pro 12/512Gb Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor Magic 7 Pro 12/512Gb Blue
**Смартфон HONOR Magic 7 Pro 12+512Gb, голубой (5109BQJJ)** HONOR Magic 7 Pro — это мощный смартфон с большим объёмом памяти и стильным дизайном. Он оснащён 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество данных и приложений. **Основные характеристики:** * **Оперативная память:** 12 ГБ. * **Встроенная память:** 512 ГБ. * **Цвет:** голубой. * **Модель:** 5109BQJJ. Благодаря большому объёму оперативной и встроенной памяти смартфон работает быстро и плавно, даже при одновременном запуске нескольких приложений. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ищет мощный и надёжный смартфон. Стильный голубой цвет корпуса придаёт устройству элегантный вид. Смартфон удобно лежит в руке и имеет эргономичный дизайн. Если вы ищете мощный смартфон с большим объёмом памяти и элегантным дизайном, то HONOR Magic 7 Pro станет отличным выбором.
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Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С беспроводной зарядкой, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, С NFC, С беспроводной зарядкой, Две SIM-карты
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