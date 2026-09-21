Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Sand Gold
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и чётким AMOLED-дисплеем с диагональю 6.67 дюймов и разрешением 2712x1220 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G оснащён мощным процессором Snapdragon 7s Gen 3, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объём оперативной памяти, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет ёмкий аккумулятор на 5110 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G также поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
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Теги товара: 512 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
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