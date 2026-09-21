Top.Mail.Ru
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 1
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 2
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 3
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 4
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 5
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 6
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 7
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 8
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 9
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 10
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 11
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 12
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 13
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 14
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 15
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 16
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 17
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 18
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 19
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 20
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 21
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 22
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 23
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 24
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 25
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 26
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 27
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 28
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 29
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 30
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 31
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серый
Материал корпуса
металл
Разрешение экрана
432?514
Время работы в активном режиме
288
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 5
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 6
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 7
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 8
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 9
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 10
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 11
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 12
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 13
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 14
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 15
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 16
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 17
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 18
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 19
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 20
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 21
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 22
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 23
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 24
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 25
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 26
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 27
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 28
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 29
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 30
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 31
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705833
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Redmi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серый
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Разрешение экрана
432?514
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, пульсоксиметр, пульсометр
Тип разъема для зарядки
магнитный
Время работы в активном режиме
288
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
120

Описание товара Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray

Xiaomi Redmi Watch 5 — это смарт-часы, которые предлагают широкий спектр функций и возможностей для мониторинга здоровья и фитнеса, а также стильный дизайн и удобное управление. Часы оснащены ярким и четким AMOLED дисплеем, который обеспечивает хорошую видимость даже при ярком солнечном свете. С помощью Xiaomi Redmi Watch 5 можно отслеживать основные показатели здоровья и физическую активность: частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, качество сна, подсчет шагов, калорий, расстояния и т.д. Благодаря энергоэффективному дисплею и другим оптимизациям, смарт-часы могут работать до двух недель без подзарядки.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Redmi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серый
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Разрешение экрана
432?514
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, компас, пульсоксиметр, пульсометр
Тип разъема для зарядки
магнитный
Развернуть
Время работы в активном режиме
288
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi Redmi Watch 5 — это смарт-часы, которые предлагают широкий спектр функций и возможностей для мониторинга здоровья и фитнеса, а также стильный дизайн и удобное управление. Часы оснащены ярким и четким AMOLED дисплеем, который обеспечивает хорошую видимость даже при ярком солнечном свете. С помощью Xiaomi Redmi Watch 5 можно отслеживать основные показатели здоровья и физическую активность: частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, качество сна, подсчет шагов, калорий, расстояния и т.д. Благодаря энергоэффективному дисплею и другим оптимизациям, смарт-часы могут работать до двух недель без подзарядки.


Теги товара: Металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9381GL) Silver Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...