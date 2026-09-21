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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black купить с доставкой в Москве
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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black

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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 1
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 2
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 3
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 4
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 5
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 6
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 7
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 8
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 9
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 10
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 11
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 12
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 13
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон, термополиуретан
Размер экрана
2.07
Разрешение экрана
432?514
Здоровье
калорий, пройденных шагов, сна, стресса, уровня кислорода в крови, физической активности
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 5
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 6
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 7
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 8
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 9
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 10
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 11
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 12
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 13
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705832
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Характеристики

Бренд
Redmi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон, термополиуретан
Длина ремешка
от 135 до 205 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
2.07
Разрешение экрана
432?514
Плотность пикселей
324
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
калорий, пройденных шагов, сна, стресса, уровня кислорода в крови, физической активности
Функции
смена дизайна циферблата (200+), голосовое управление, режим низкого энергопотребления, голосовые сообщения, список дел, управление воспроизведением, фонарик
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
550
Габариты
41x47.5x11.3 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
120

Описание товара Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black

Xiaomi Redmi Watch 5 — это смарт-часы, которые предлагают широкий спектр функций и возможностей для мониторинга здоровья и фитнеса, а также стильный дизайн и удобное управление. Часы оснащены ярким и четким AMOLED дисплеем, который обеспечивает хорошую видимость даже при ярком солнечном свете. С помощью Xiaomi Redmi Watch 5 можно отслеживать основные показатели здоровья и физическую активность: частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, качество сна, подсчет шагов, калорий, расстояния и т.д. Благодаря энергоэффективному дисплею и другим оптимизациям, смарт-часы могут работать до двух недель без подзарядки.

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black




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Характеристики
Бренд
Redmi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон, термополиуретан
Длина ремешка
от 135 до 205 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
2.07
Разрешение экрана
432?514
Плотность пикселей
324
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
калорий, пройденных шагов, сна, стресса, уровня кислорода в крови, физической активности
Функции
смена дизайна циферблата (200+), голосовое управление, режим низкого энергопотребления, голосовые сообщения, список дел, управление воспроизведением, фонарик
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
550
Габариты
41x47.5x11.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi Redmi Watch 5 — это смарт-часы, которые предлагают широкий спектр функций и возможностей для мониторинга здоровья и фитнеса, а также стильный дизайн и удобное управление. Часы оснащены ярким и четким AMOLED дисплеем, который обеспечивает хорошую видимость даже при ярком солнечном свете. С помощью Xiaomi Redmi Watch 5 можно отслеживать основные показатели здоровья и физическую активность: частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, качество сна, подсчет шагов, калорий, расстояния и т.д. Благодаря энергоэффективному дисплею и другим оптимизациям, смарт-часы могут работать до двух недель без подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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