Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black
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Характеристики
Описание товара Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 (BHR9389GL) Obsidian Black
Xiaomi Redmi Watch 5 — это смарт-часы, которые предлагают широкий спектр функций и возможностей для мониторинга здоровья и фитнеса, а также стильный дизайн и удобное управление. Часы оснащены ярким и четким AMOLED дисплеем, который обеспечивает хорошую видимость даже при ярком солнечном свете. С помощью Xiaomi Redmi Watch 5 можно отслеживать основные показатели здоровья и физическую активность: частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, качество сна, подсчет шагов, калорий, расстояния и т.д. Благодаря энергоэффективному дисплею и другим оптимизациям, смарт-часы могут работать до двух недель без подзарядки.
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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