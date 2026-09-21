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Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black

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Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 1
Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 2
Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 3
Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 4
Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 5
Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 6
Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 7
Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 8
Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 1
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 2
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 3
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 4
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 5
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 6
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 7
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 8
  • Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705827
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
комплект сменных амбушюр (2 шт.)
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.25
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black

**Наушники Xiaomi Type-C Earphones M2413E1, Black (BHR8930GL)** Ищете качественные и удобные наушники? Xiaomi Type-C Earphones M2413E1 — это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и высокое качество звука. **Особенности:** * **Подключение:** благодаря разъёму Type-C эти наушники легко подключаются к широкому спектру устройств, обеспечивая стабильное и надёжное соединение. * **Стильный дизайн:** чёрный цвет и минималистичный стиль делают эти наушники не только удобными, но и стильными аксессуаром. * **Высокое качество звука:** наслаждайтесь чистым и насыщенным звуком, который передаст все нюансы вашей любимой музыки. Xiaomi Type-C Earphones M2413E1 — это идеальный выбор для тех, кто ищет качественные наушники по доступной цене. Они станут вашим надёжным спутником в повседневной жизни, обеспечивая комфорт и удовольствие от прослушивания музыки.

Отзывы о товаре Наушники Xiaomi Type-C Earphones (BHR8930GL) Black




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
проводное
Комплектация
комплект сменных амбушюр (2 шт.)
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.25
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Наушники Xiaomi Type-C Earphones M2413E1, Black (BHR8930GL)** Ищете качественные и удобные наушники? Xiaomi Type-C Earphones M2413E1 — это отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и высокое качество звука. **Особенности:** * **Подключение:** благодаря разъёму Type-C эти наушники легко подключаются к широкому спектру устройств, обеспечивая стабильное и надёжное соединение. * **Стильный дизайн:** чёрный цвет и минималистичный стиль делают эти наушники не только удобными, но и стильными аксессуаром. * **Высокое качество звука:** наслаждайтесь чистым и насыщенным звуком, который передаст все нюансы вашей любимой музыки. Xiaomi Type-C Earphones M2413E1 — это идеальный выбор для тех, кто ищет качественные наушники по доступной цене. Они станут вашим надёжным спутником в повседневной жизни, обеспечивая комфорт и удовольствие от прослушивания музыки.
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Отзывы


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