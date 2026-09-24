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Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch купить с доставкой в Москве
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Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch

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Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 1
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 2
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 3
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 4
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 5
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 6
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 7
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 8
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 9
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 10
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 11
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 12
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 13
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Материал
пластик
Совместимость
для Apple watch 42-44 мм, для Apple watch 38-40 мм, для Apple watch 42-49 мм, для Apple watch 38-41 мм, для Apple Watch 7 45 мм
Цвет
черный
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705818
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch
990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MEOW
Тип товара
Зарядное устройство
Материал
пластик
Совместимость
для Apple watch 42-44 мм, для Apple watch 38-40 мм, для Apple watch 42-49 мм, для Apple watch 38-41 мм, для Apple Watch 7 45 мм
Цвет
черный
Особенности
мощность 43Вт, 1 разъем USB Type-A, 2 разъема USB Type-C, размеры 66x46.8x29 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
125

Описание товара Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch

Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов MEOW – это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего смарт-устройства. Бренд MEOW предлагает универсальные решения, которые подчеркнут индивидуальность и обеспечат надежную защиту ваших гаджетов. Совместимость аксессуаров охватывает широкий спектр моделей Apple Watch: от 38-40 мм и 42-44 мм до современных 42-49 мм и 38-41 мм. Кроме того, в линейке представлены продукты специально для Apple Watch 7 с размером 45 мм. Это значит, что вы можете быть уверены в идеальной посадке и надежной фиксации аксессуаров на вашем устройстве. Изделия выполнены в стильном черном цвете, что делает их универсальными и подходящими для любых ситуаций – от повседневного использования до спортивных занятий. Выбранный материал – высококачественный пластик, который обеспечивает легкость и долговечность аксессуаров, а также гарантирует их устойчивость к внешним воздействиям. Аксессуары MEOW не только улучшат внешний вид ваших часов, но и придадут им дополнительную защиту, продлевая срок их службы. Выберите лучшее для своего устройства вместе с MEOW и выделяйтесь в любой обстановке!

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
MEOW
Тип товара
Зарядное устройство
Материал
пластик
Совместимость
для Apple watch 42-44 мм, для Apple watch 38-40 мм, для Apple watch 42-49 мм, для Apple watch 38-41 мм, для Apple Watch 7 45 мм
Цвет
черный
Особенности
мощность 43Вт, 1 разъем USB Type-A, 2 разъема USB Type-C, размеры 66x46.8x29 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов MEOW – это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего смарт-устройства. Бренд MEOW предлагает универсальные решения, которые подчеркнут индивидуальность и обеспечат надежную защиту ваших гаджетов. Совместимость аксессуаров охватывает широкий спектр моделей Apple Watch: от 38-40 мм и 42-44 мм до современных 42-49 мм и 38-41 мм. Кроме того, в линейке представлены продукты специально для Apple Watch 7 с размером 45 мм. Это значит, что вы можете быть уверены в идеальной посадке и надежной фиксации аксессуаров на вашем устройстве. Изделия выполнены в стильном черном цвете, что делает их универсальными и подходящими для любых ситуаций – от повседневного использования до спортивных занятий. Выбранный материал – высококачественный пластик, который обеспечивает легкость и долговечность аксессуаров, а также гарантирует их устойчивость к внешним воздействиям. Аксессуары MEOW не только улучшат внешний вид ваших часов, но и придадут им дополнительную защиту, продлевая срок их службы. Выберите лучшее для своего устройства вместе с MEOW и выделяйтесь в любой обстановке!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - данный товар вы можете купить по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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