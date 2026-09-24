Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Материал
пластик
Совместимость
для Apple watch 42-44 мм, для Apple watch 38-40 мм, для Apple watch 42-49 мм, для Apple watch 38-41 мм, для Apple Watch 7 45 мм
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
для Apple watch 42-44 мм, для Apple watch 38-40 мм, для Apple watch 42-49 мм, для Apple watch 38-41 мм, для Apple Watch 7 45 мм
Цвет
черный
Особенности
мощность 43Вт, 1 разъем USB Type-A, 2 разъема USB Type-C, размеры 66x46.8x29 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
125
Описание товара Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов MEOW – это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего смарт-устройства. Бренд MEOW предлагает универсальные решения, которые подчеркнут индивидуальность и обеспечат надежную защиту ваших гаджетов.
Совместимость аксессуаров охватывает широкий спектр моделей Apple Watch: от 38-40 мм и 42-44 мм до современных 42-49 мм и 38-41 мм. Кроме того, в линейке представлены продукты специально для Apple Watch 7 с размером 45 мм. Это значит, что вы можете быть уверены в идеальной посадке и надежной фиксации аксессуаров на вашем устройстве.
Изделия выполнены в стильном черном цвете, что делает их универсальными и подходящими для любых ситуаций – от повседневного использования до спортивных занятий. Выбранный материал – высококачественный пластик, который обеспечивает легкость и долговечность аксессуаров, а также гарантирует их устойчивость к внешним воздействиям.
Аксессуары MEOW не только улучшат внешний вид ваших часов, но и придадут им дополнительную защиту, продлевая срок их службы. Выберите лучшее для своего устройства вместе с MEOW и выделяйтесь в любой обстановке!
для Apple watch 42-44 мм, для Apple watch 38-40 мм, для Apple watch 42-49 мм, для Apple watch 38-41 мм, для Apple Watch 7 45 мм
Цвет
черный
Особенности
мощность 43Вт, 1 разъем USB Type-A, 2 разъема USB Type-C, размеры 66x46.8x29 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов MEOW – это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего смарт-устройства. Бренд MEOW предлагает универсальные решения, которые подчеркнут индивидуальность и обеспечат надежную защиту ваших гаджетов.
Совместимость аксессуаров охватывает широкий спектр моделей Apple Watch: от 38-40 мм и 42-44 мм до современных 42-49 мм и 38-41 мм. Кроме того, в линейке представлены продукты специально для Apple Watch 7 с размером 45 мм. Это значит, что вы можете быть уверены в идеальной посадке и надежной фиксации аксессуаров на вашем устройстве.
Изделия выполнены в стильном черном цвете, что делает их универсальными и подходящими для любых ситуаций – от повседневного использования до спортивных занятий. Выбранный материал – высококачественный пластик, который обеспечивает легкость и долговечность аксессуаров, а также гарантирует их устойчивость к внешним воздействиям.
Аксессуары MEOW не только улучшат внешний вид ваших часов, но и придадут им дополнительную защиту, продлевая срок их службы. Выберите лучшее для своего устройства вместе с MEOW и выделяйтесь в любой обстановке!
Сетевое зарядное устройство MEOW с функцией беспроводной зарядки Apple Watch - данный товар вы можете купить по цене 990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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