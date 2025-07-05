Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A)
Видеокарта Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro OC [NE7507TS19T2-GB2031A] с черным цветовым исполнением выпускается как производительное средство обработки графики для геймерского системного блока. В модели с емкостью видеопамяти 16384 МБ применен графический чип с поддержкой частоты 2295 МГц. Установка этого дискретного видеопроцессора со встроенной подсветкой возможна в корпус ПК с поддержкой плат расширения длиной от 332 мм. Для работы с устройствами вывода графики видеопроцессор Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro OC [NE7507TS19T2-GB2031A] располагает выходами 3x DisplayPort и HDMI. Под нагрузкой компонент с общим энергопотреблением 300 Вт охлаждается за счет 3 осевых вентиляторов. В нем предусмотрена функция снижения шумности «0 децибел», полностью отключающая кулеры при низком уровне нагрузки.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc, Тип использования
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Достоинства:
Комментарий:
Идеально! Всё запечатано,везде пломбы, скорость доставки тоже поразила! Карта работает изумительно,её не слышно от слова совсем! Всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
товар полностью соответствует описанию. коробка целая. заводские пломбы на месте.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая карта почти не шумит
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта! Тихая, холодная. Вертушки не шумят, дросселя не свистят. Отсутствие испарительной камеры, компенсируется хорошей ценой.
Достоинства:
Комментарий:
всё окей, rop на месте , дросселя не свистят.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает, Ропсы на месте, тихая и холодная
Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A)
Достоинства:
Комментарий:
Идеально! Всё запечатано,везде пломбы, скорость доставки тоже поразила! Карта работает изумительно,её не слышно от слова совсем! Всем советую.
Достоинства:
Комментарий:
товар полностью соответствует описанию. коробка целая. заводские пломбы на месте.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая карта почти не шумит
Достоинства:
Комментарий:
Отличная карта! Тихая, холодная. Вертушки не шумят, дросселя не свистят. Отсутствие испарительной камеры, компенсируется хорошей ценой.
Достоинства:
Комментарий:
всё окей, rop на месте , дросселя не свистят.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично работает, Ропсы на месте, тихая и холодная