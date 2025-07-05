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Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A)

6 Отзывы
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Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 1
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 2
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 3
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 4
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 5
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 6
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 7
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 8
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 9
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 10
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 11
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 12
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 13
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 14
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 15
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 16
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 17
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 18
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 19
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 20
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 21
Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 9
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 10
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 11
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 12
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 13
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 14
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 15
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 16
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 17
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 18
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 19
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 20
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 21
  • Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705812
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
332
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х21х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A)

Видеокарта Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro OC [NE7507TS19T2-GB2031A] с черным цветовым исполнением выпускается как производительное средство обработки графики для геймерского системного блока. В модели с емкостью видеопамяти 16384 МБ применен графический чип с поддержкой частоты 2295 МГц. Установка этого дискретного видеопроцессора со встроенной подсветкой возможна в корпус ПК с поддержкой плат расширения длиной от 332 мм. Для работы с устройствами вывода графики видеопроцессор Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro OC [NE7507TS19T2-GB2031A] располагает выходами 3x DisplayPort и HDMI. Под нагрузкой компонент с общим энергопотреблением 300 Вт охлаждается за счет 3 осевых вентиляторов. В нем предусмотрена функция снижения шумности «0 децибел», полностью отключающая кулеры при низком уровне нагрузки.

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A)

Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Виктор Я.

Достоинства:


Комментарий:
Идеально! Всё запечатано,везде пломбы, скорость доставки тоже поразила! Карта работает изумительно,её не слышно от слова совсем! Всем советую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
товар полностью соответствует описанию. коробка целая. заводские пломбы на месте.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта почти не шумит
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта! Тихая, холодная. Вертушки не шумят, дросселя не свистят. Отсутствие испарительной камеры, компенсируется хорошей ценой.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
всё окей, rop на месте , дросселя не свистят.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает, Ропсы на месте, тихая и холодная



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2295
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
332
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro OC [NE7507TS19T2-GB2031A] с черным цветовым исполнением выпускается как производительное средство обработки графики для геймерского системного блока. В модели с емкостью видеопамяти 16384 МБ применен графический чип с поддержкой частоты 2295 МГц. Установка этого дискретного видеопроцессора со встроенной подсветкой возможна в корпус ПК с поддержкой плат расширения длиной от 332 мм. Для работы с устройствами вывода графики видеопроцессор Palit GeForce RTX 5070 Ti GamingPro OC [NE7507TS19T2-GB2031A] располагает выходами 3x DisplayPort и HDMI. Под нагрузкой компонент с общим энергопотреблением 300 Вт охлаждается за счет 3 осевых вентиляторов. В нем предусмотрена функция снижения шумности «0 децибел», полностью отключающая кулеры при низком уровне нагрузки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Виктор Я.

Достоинства:


Комментарий:
Идеально! Всё запечатано,везде пломбы, скорость доставки тоже поразила! Карта работает изумительно,её не слышно от слова совсем! Всем советую.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Александр Ц.

Достоинства:


Комментарий:
товар полностью соответствует описанию. коробка целая. заводские пломбы на месте.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая карта почти не шумит
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная карта! Тихая, холодная. Вертушки не шумят, дросселя не свистят. Отсутствие испарительной камеры, компенсируется хорошей ценой.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
всё окей, rop на месте , дросселя не свистят.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Александр Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает, Ропсы на месте, тихая и холодная


Видеокарта Palit RTX5070Ti GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE7507TS19T2-GB2031A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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