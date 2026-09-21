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Черный Кофе - Светлый металл (Colored) (4640001406379) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Черный Кофе - Светлый металл (Colored) (4640001406379) виниловая пластинка

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Черный Кофе - Светлый металл (Colored) (4640001406379) виниловая пластинка - фото 1
Черный Кофе - Светлый металл (Colored) (4640001406379) виниловая пластинка - фото 2
Черный Кофе - Светлый металл (Colored) (4640001406379) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Светлый металл
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Черный Кофе - Светлый металл (Colored) (4640001406379) виниловая пластинка - фото 1
  • Черный Кофе - Светлый металл (Colored) (4640001406379) виниловая пластинка - фото 2
  • Черный Кофе - Светлый металл (Colored) (4640001406379) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705799
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Светлый металл
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Это — рок!, Дьявол во плоти, Путешествие в жизнь, Светлый металл, Света луч Звездный водоем, Владимирская Русь, Знамя мира, Страна 1984, Переступи порог, Звуки космоса, Черный кофе, Из придорожной тени
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Черный Кофе - Светлый металл (Colored) (4640001406379) виниловая пластинка

Moroz Records представляет…. Переиздание легендарного альбома группы ЧЁРНЫЙ КОФЕ «Светлый металл» на тяжёлом цветном виниле. «Светлый металл» — сборник группы «Чёрный Кофе», состоящий из записей 1984 и 1986 годов. Многие известные композиции («Это — рок!», «Владимирская Русь», «Светлый Металл», «Знамя мира») представлены в своём первом варианте. Есть и ранее не издававшиеся песни: «Света луч», «Из придорожной тени». В песне «Звуки космоса» слегка изменён припев. Все композиции записаны в 1986 году. Песни «Света луч», «Страна», «Из придорожной тени» — записи 1984 года. Оформление альбома подверглось радикальному рестайлингу, продолжая стилистику переизданных в недавнем прошлом. оригинальная фонограмма прошла процесс современного высококачественного ремастеринга под контролем фронтмена группы «Чёрный Кофе», чтобы раскрыть все нюансы звучания. Данный релиз станет хорошим, долгожданным подарком как для ценителей «металла» со стажем, так и для молодёжной аудитории, которая только начинает открывать для себя творчество пионеров тяжёлой советской рок-музыки.

Отзывы о товаре Черный Кофе - Светлый металл (Colored) (4640001406379) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406379]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Черный Кофе
Альбом (сингл)
Светлый металл
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Это — рок!, Дьявол во плоти, Путешествие в жизнь, Светлый металл, Света луч Звездный водоем, Владимирская Русь, Знамя мира, Страна 1984, Переступи порог, Звуки космоса, Черный кофе, Из придорожной тени
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Moroz Records представляет…. Переиздание легендарного альбома группы ЧЁРНЫЙ КОФЕ «Светлый металл» на тяжёлом цветном виниле. «Светлый металл» — сборник группы «Чёрный Кофе», состоящий из записей 1984 и 1986 годов. Многие известные композиции («Это — рок!», «Владимирская Русь», «Светлый Металл», «Знамя мира») представлены в своём первом варианте. Есть и ранее не издававшиеся песни: «Света луч», «Из придорожной тени». В песне «Звуки космоса» слегка изменён припев. Все композиции записаны в 1986 году. Песни «Света луч», «Страна», «Из придорожной тени» — записи 1984 года. Оформление альбома подверглось радикальному рестайлингу, продолжая стилистику переизданных в недавнем прошлом. оригинальная фонограмма прошла процесс современного высококачественного ремастеринга под контролем фронтмена группы «Чёрный Кофе», чтобы раскрыть все нюансы звучания. Данный релиз станет хорошим, долгожданным подарком как для ценителей «металла» со стажем, так и для молодёжной аудитории, которая только начинает открывать для себя творчество пионеров тяжёлой советской рок-музыки.
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