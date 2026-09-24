Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка
«My Blue World» стал четвертым альбомом трио и впервые вышел в 1988 году. К этому моменту продюсеры коллектива решили сменить основного вокалиста и поэтому практически на всех композициях, за исключением двух - «Bad Reputation» и «Love Don’t Come Easy» - звучит вокал Джона МакИнерни (который и по сей день является участником Bad Boys Blue). Главными хитами альбома стали «A World Without You (Michelle)», «Don’t Walk Away, Susanne» и «Lovers In The Sand». Ремастированное издание от «Мирумир» также включает дополнительный внутренний конверт с редкими фотографиями. Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Bad Boys Blue - My Blue World (4Th) (Blue) (4680068801809) виниловая пластинка