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Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка

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Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка - фото 1
Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка - фото 2
Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка - фото 3
Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка - фото 4
Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка - фото 5
Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка - фото 6
Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
House Of Silence
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка - фото 5
  • Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка - фото 6
  • Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705772
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка
2 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802226]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
House Of Silence
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
House Of Silence, Under The Boardwalk, Train At Midnight, Baby Blue, Dancing With The Bad Boys, Deep In My Emotion, Tell It Everybody, Gimme Back My Love, When Our Love Was Young, House Of Silence (Haunted House Mix)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка

House Of Silence — седьмой альбом немецкой евродиско-группы Bad Boys Blue, вышедший изначально в 1991 году. House Of Silence содержит один из главных хитов группы — «House Of Silence». В композициях «Dancing With The Bad Boys» и «Tell It Everybody» рэп-партии в исполнении Эндрю Томаса. Переиздание на голубом виниле 2022 года. Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США.

Отзывы о товаре Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068802226]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bad Boys Blue
Альбом (сингл)
House Of Silence
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
House Of Silence, Under The Boardwalk, Train At Midnight, Baby Blue, Dancing With The Bad Boys, Deep In My Emotion, Tell It Everybody, Gimme Back My Love, When Our Love Was Young, House Of Silence (Haunted House Mix)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
House Of Silence — седьмой альбом немецкой евродиско-группы Bad Boys Blue, вышедший изначально в 1991 году. House Of Silence содержит один из главных хитов группы — «House Of Silence». В композициях «Dancing With The Bad Boys» и «Tell It Everybody» рэп-партии в исполнении Эндрю Томаса. Переиздание на голубом виниле 2022 года. Немецкая евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году лейблом звукозаписи Coconut Records, коим руководили Тони Хендрик и Карин Хаартмен. Группа за свою историю выпустила около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира, в том числе в США.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bad Boys Blue - House Of Silence (7Th) (Blue) (4680068802226) виниловая пластинка – стоимость товара 2700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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