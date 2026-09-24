Arabesque - The Best Of Vol.III (4640004137904) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Arabesque
Альбом (сингл)
The Best Of Vol.III
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
В наличии
Код товара: 705768
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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nikitin Music Group
Barcode
[4640004137904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Arabesque
Альбом (сингл)
The Best Of Vol.III
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Six Times A Day, The Man With The Gun, Rock N Roll Fan, Love Is Just A Game, Fools Paradise, Give It Up, A Flash In The Pan, Pak It Up, Black Out, You With Hands Down, Surfing Bahama, Touch And Go
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300
Описание товара Arabesque - The Best Of Vol.III (4640004137904) виниловая пластинка
Arabesque - The Best Of Vol.III (4640004137904) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nikitin Music Group
Barcode
[4640004137904]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Arabesque
Альбом (сингл)
The Best Of Vol.III
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Six Times A Day, The Man With The Gun, Rock N Roll Fan, Love Is Just A Game, Fools Paradise, Give It Up, A Flash In The Pan, Pak It Up, Black Out, You With Hands Down, Surfing Bahama, Touch And Go
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Arabesque - The Best Of Vol.III (4640004137904) виниловая пластинка
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Arabesque - The Best Of Vol.III (4640004137904) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2470 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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