Charli Xcx - Brat And It's Completely Different But Also Still Brat (Green) (0075678603990) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
CHARLI XCX
Альбом (сингл)
Brat And Its Completely Different But Also Still Brat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705758
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678603990]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
CHARLI XCX
Альбом (сингл)
Brat And Its Completely Different But Also Still Brat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
360, Club Classics, Sympathy Is A Knife, I Might Say Something Stupid, Talk Talk Cook Remix), Everything Is Romantic, Rewind, So I, Girl, So Confusing, Apple, B2b, Mean Girls, I Think About It All The Time, 365, Guess, Spring Breakers
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Charli Xcx - Brat And It's Completely Different But Also Still Brat (Green) (0075678603990) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: 360, Club Classics, Sympathy Is A Knife, I Might Say Something Stupid, Talk Talk Cook Remix), Everything Is Romantic, Rewind, So I, Girl, So Confusing, Apple, B2b, Mean Girls, I Think About It All The Time, 365, Guess, Spring Breakers
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678603990]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
CHARLI XCX
Альбом (сингл)
Brat And Its Completely Different But Also Still Brat
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
360, Club Classics, Sympathy Is A Knife, I Might Say Something Stupid, Talk Talk Cook Remix), Everything Is Romantic, Rewind, So I, Girl, So Confusing, Apple, B2b, Mean Girls, I Think About It All The Time, 365, Guess, Spring Breakers
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: 360, Club Classics, Sympathy Is A Knife, I Might Say Something Stupid, Talk Talk Cook Remix), Everything Is Romantic, Rewind, So I, Girl, So Confusing, Apple, B2b, Mean Girls, I Think About It All The Time, 365, Guess, Spring Breakers
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Charli Xcx - Brat And It's Completely Different But Also Still Brat (Green) (0075678603990) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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