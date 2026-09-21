Clipping. - Visions Of Bodies Being Burned (0098787133110) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Clipping
Альбом (сингл)
Visions Of Bodies Being Burned
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705752
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Характеристики
Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787133110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Clipping
Альбом (сингл)
Visions Of Bodies Being Burned
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Intro, Say The Name, '96 Neve Campbell, Something Underneath, Make Them Dead, She Bad, Pain Everyday, Check The Lock, Looking Like Meat, Eaten Alive, Body For The Pile, Enlacing, Secret Piece
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Clipping. - Visions Of Bodies Being Burned (0098787133110) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Say The Name, '96 Neve Campbell, Something Underneath, Make Them Dead, She Bad, Pain Everyday, Check The Lock, Looking Like Meat, Eaten Alive, Body For The Pile, Enlacing, Secret Piece
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Бренд
Sub Pop
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sub Pop
Barcode
[0098787133110]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Clipping
Альбом (сингл)
Visions Of Bodies Being Burned
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Intro, Say The Name, '96 Neve Campbell, Something Underneath, Make Them Dead, She Bad, Pain Everyday, Check The Lock, Looking Like Meat, Eaten Alive, Body For The Pile, Enlacing, Secret Piece
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intro, Say The Name, '96 Neve Campbell, Something Underneath, Make Them Dead, She Bad, Pain Everyday, Check The Lock, Looking Like Meat, Eaten Alive, Body For The Pile, Enlacing, Secret Piece
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Clipping. - Visions Of Bodies Being Burned (0098787133110) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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