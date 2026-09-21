Francoise Hardy - Francoise Hardy En Vogue - Best Of 1962-1967 (0198028611916) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705747
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Francoise Hardy - Francoise Hardy En Vogue - Best Of 1962-1967 (0198028611916) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Tous les gar?ons et les filles, Le temps de lamour, Le premier bonheur du jour, Jaurais voulu, Pourtant tu maimes, La maison ou jai grandi, Comme, Je changerais davis, m?me, Mon amie la rose, Je nattends plus personne, Je veux quil revienne, La nuit est sur la ville, Dis-lui non, All Over the World, Lamitie, Le temps des souvenirs, Tout ce quon dit, petit coeur, Je ne suis l? pour personne, Il est des choses, Rendez-vous dautomne, fond du reve dore, Voila
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Tous les gar?ons et les filles, Le temps de lamour, Le premier bonheur du jour, Jaurais voulu, Pourtant tu maimes, La maison ou jai grandi, Comme, Je changerais davis, m?me, Mon amie la rose, Je nattends plus personne, Je veux quil revienne, La nuit est sur la ville, Dis-lui non, All Over the World, Lamitie, Le temps des souvenirs, Tout ce quon dit, petit coeur, Je ne suis l? pour personne, Il est des choses, Rendez-vous dautomne, fond du reve dore, Voila
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Francoise Hardy - Francoise Hardy En Vogue - Best Of 1962-1967 (0198028611916) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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