Blink-182 - One More Time... Part-2 (Deluxe) (Blue Balls) (0198028509015) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
One More Time. Part-2
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705744
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028509015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
One More Time. Part-2
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Anthem Part 3, Dance with Me, Fell in Love, Terrified, One More Time, Childhood, No Fun, All in My Head, More Than You Know, Turn This Off!, When We Were Young, Edging, You Don T Know What You Ve Got, Blink Wave, Bad s, Hurt (Interlude), Turpentine, F*ck Face, Other Side, Cut Me off, See You, Can T Go Back, Every Other Weekend, Everyone Everywhere, If You Never Left, One Night Stand, Take Me in
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Blink-182 - One More Time... Part-2 (Deluxe) (Blue Balls) (0198028509015) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Anthem Part 3, Dance with Me, Fell in Love, Terrified, One More Time, Childhood, No Fun, All in My Head, More Than You Know, Turn This Off!, When We Were Young, Edging, You Don T Know What You Ve Got, Blink Wave, Bad s, Hurt (Interlude), Turpentine, F*ck Face, Other Side, Cut Me off, See You, Can T Go Back, Every Other Weekend, Everyone Everywhere, If You Never Left, One Night Stand, Take Me in
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198028509015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
BLINK-182
Альбом (сингл)
One More Time. Part-2
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Anthem Part 3, Dance with Me, Fell in Love, Terrified, One More Time, Childhood, No Fun, All in My Head, More Than You Know, Turn This Off!, When We Were Young, Edging, You Don T Know What You Ve Got, Blink Wave, Bad s, Hurt (Interlude), Turpentine, F*ck Face, Other Side, Cut Me off, See You, Can T Go Back, Every Other Weekend, Everyone Everywhere, If You Never Left, One Night Stand, Take Me in
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Anthem Part 3, Dance with Me, Fell in Love, Terrified, One More Time, Childhood, No Fun, All in My Head, More Than You Know, Turn This Off!, When We Were Young, Edging, You Don T Know What You Ve Got, Blink Wave, Bad s, Hurt (Interlude), Turpentine, F*ck Face, Other Side, Cut Me off, See You, Can T Go Back, Every Other Weekend, Everyone Everywhere, If You Never Left, One Night Stand, Take Me in
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Blink-182 - One More Time... Part-2 (Deluxe) (Blue Balls) (0198028509015) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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