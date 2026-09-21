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Hypocrisy - Catch 22: The Complete Edition (Transparent Red) (4065629733711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hypocrisy - Catch 22: The Complete Edition (Transparent Red) (4065629733711) виниловая пластинка

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Hypocrisy - Catch 22: The Complete Edition (Transparent Red) (4065629733711) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705737
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hypocrisy - Catch 22: The Complete Edition (Transparent Red) (4065629733711) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hypocrisy - Catch 22: The Complete Edition (Transparent Red) (4065629733711) виниловая пластинка

Catch 22 — восьмой студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал группы Hypocrisy, выпущенный в 2002 году. Ремиксованная и ремастированная версия Catch 22 - V2.0 была выпущена шесть лет спустя. В этом издании на красном виниле фанаты могут сравнить обе версии альбома и решить, что им больше нравится. Hypocrisy — шведская дэт-метал- группа, образованная в октябре 1991 года Петером Тэгтгреном. С момента своего основания группа выпустила тринадцать студийных альбомов, а Тэгтгрен остаётся единственным постоянным участником группы. Подготавливая в 2008 году издание Catch 22 - V2.0 Тэгтгрен перезаписал вокальные и гитарные партии, а также сделал ремикс и ремастеринг альбома. На официальном сайте он заявил: «Мы по-прежнему считаем, что это чертовски классный альбом, но его раскритиковали и неправильно поняли из-за вокального стиля, звучания барабанов и т. д.»

Отзывы о товаре Hypocrisy - Catch 22: The Complete Edition (Transparent Red) (4065629733711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Catch 22 — восьмой студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал группы Hypocrisy, выпущенный в 2002 году. Ремиксованная и ремастированная версия Catch 22 - V2.0 была выпущена шесть лет спустя. В этом издании на красном виниле фанаты могут сравнить обе версии альбома и решить, что им больше нравится. Hypocrisy — шведская дэт-метал- группа, образованная в октябре 1991 года Петером Тэгтгреном. С момента своего основания группа выпустила тринадцать студийных альбомов, а Тэгтгрен остаётся единственным постоянным участником группы. Подготавливая в 2008 году издание Catch 22 - V2.0 Тэгтгрен перезаписал вокальные и гитарные партии, а также сделал ремикс и ремастеринг альбома. На официальном сайте он заявил: «Мы по-прежнему считаем, что это чертовски классный альбом, но его раскритиковали и неправильно поняли из-за вокального стиля, звучания барабанов и т. д.»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hypocrisy - Catch 22: The Complete Edition (Transparent Red) (4065629733711) виниловая пластинка – стоимость товара 4150 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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