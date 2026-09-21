In Flames - Siren Charms (10th Anniversary) (Transparent Green) (4065629719616) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
SIREN CHARMS
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705736
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629719616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
SIREN CHARMS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
In Plain View, Everything's Gone, Paralyzed, Through Oblivion, With Eyes Wide Open, Siren Charms, When the World Explodes, Rusted Nail, Dead Eyes, Monsters in the Ballroom, Filtered Truth, The Chase, Become the Sky
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара In Flames - Siren Charms (10th Anniversary) (Transparent Green) (4065629719616) виниловая пластинка
Siren Charms — одиннадцатый студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал-группы In Flames, выпущенный в 2014 году Ремастированное переиздание на цветном виниле 180 г. "Siren Charms" укрепил позицию In Flames как метал-группы, которая никогда не стоит на месте, и, несомненно, это группа, которая всегда рискует, раздвигает границы и бросает вызов себе так же, как и своим слушателям. Альбом "Siren Charms", переиздаваемый к своему 10-летию, был ремастирован специально для винила Джастином Штурцем в легендарной студии Sterling Sound Studio в Нэшвилле, штат Теннесси.
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629719616]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
In Flames
Альбом (сингл)
SIREN CHARMS
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
In Plain View, Everything's Gone, Paralyzed, Through Oblivion, With Eyes Wide Open, Siren Charms, When the World Explodes, Rusted Nail, Dead Eyes, Monsters in the Ballroom, Filtered Truth, The Chase, Become the Sky
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Siren Charms — одиннадцатый студийный альбом шведской мелодик-дэт-метал-группы In Flames, выпущенный в 2014 году Ремастированное переиздание на цветном виниле 180 г. "Siren Charms" укрепил позицию In Flames как метал-группы, которая никогда не стоит на месте, и, несомненно, это группа, которая всегда рискует, раздвигает границы и бросает вызов себе так же, как и своим слушателям. Альбом "Siren Charms", переиздаваемый к своему 10-летию, был ремастирован специально для винила Джастином Штурцем в легендарной студии Sterling Sound Studio в Нэшвилле, штат Теннесси.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
In Flames - Siren Charms (10th Anniversary) (Transparent Green) (4065629719616) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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