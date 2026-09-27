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Christian Mcbride & Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Christian Mcbride & Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка

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Christian Mcbride &amp; Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка - фото 1
Christian Mcbride &amp; Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка - фото 2
Christian Mcbride &amp; Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка - фото 3
Christian Mcbride &amp; Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка - фото 4
Christian Mcbride &amp; Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Christian Mcbride &amp; Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка - фото 1
  • Christian Mcbride &amp; Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка - фото 2
  • Christian Mcbride &amp; Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка - фото 3
  • Christian Mcbride &amp; Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка - фото 4
  • Christian Mcbride &amp; Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705724
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Christian Mcbride & Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Christian Mcbride & Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Christian McBride / But Whos Gonna Play The Melodyx (Light Blue, Limited) (2LP) является настоящим произведением искусства для поклонников джазовой музыки. Сочетающая в себе неподражаемый стиль и яркое исполнение, эта ограниченная версия на светлом виниле непременно привлечет внимание как коллекционеров, так и любителей качественной музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и наслаждаться ее чудесным звучанием, которое создаст особую атмосферу в вашем музыкальном пространстве.

Отзывы о товаре Christian Mcbride & Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Виниловая пластинка Christian McBride / But Whos Gonna Play The Melodyx (Light Blue, Limited) (2LP) является настоящим произведением искусства для поклонников джазовой музыки. Сочетающая в себе неподражаемый стиль и яркое исполнение, эта ограниченная версия на светлом виниле непременно привлечет внимание как коллекционеров, так и любителей качественной музыки. Не упустите возможность купить виниловую пластинку и наслаждаться ее чудесным звучанием, которое создаст особую атмосферу в вашем музыкальном пространстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Christian Mcbride & Edgar Meyer - But Who’s Gonna Play The Melody? (Light Blue) (0673203115576) виниловая пластинка - стоимость товара 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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