Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка
Норвежская группа LEPROUS возвращается с бесстрашным и потрясающим новым альбомом, который, вероятно, станет их самым завораживающим и впечатляющим релизом на сегодняшний день. «Melodies Of Atonement», восьмой студийный альбом группы, содержит 10 песен/51 минуту современного рока в лучшем виде. Записанный Дэвидом Кастильо (Opeth, Katatonia, Soen и др.) в Ghost Ward в Швеции, сведение материала сделал Адам Ноубл (Placebo, Biffy Clyro, Nothing But Thieves и т. д.), а мастеринг сделал Робин Шмидт (The 1975, Placebo). Гимн газового освещения и др.). Не пропустите тур LEPROUS по всему миру с первыми остановками на европейских летних фестивалях, за которыми последует тур по Северной Америке и многое, многое другое.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитAlcazar - Casino (coloured) (8719262018716) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитPaul Weller - An Orchestrated Songbook With Jules Buckley & The ...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитSimon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитQueens Of The Stone Age - Queens Of The Stone Age (0191401176811...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитOST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитExtreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитSteve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитDokken - Tooth And Nail (coloured) (4050538679892) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитColdplay - Moon Music (coloured) (5021732278944) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитThe Weeknd - Dawn FM (alternative artwork) (0602445401307) винил...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитBlur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитThe Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластин...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Отзывы о товаре Leprous - Melodies Of Atonement (Clear Red) (0198028132015) виниловая пластинка