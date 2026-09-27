Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ian Hunter
Альбом (сингл)
Short Back N Sides
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб.
В наличии
Код товара: 705703
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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0810098501873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ian Hunter
Альбом (сингл)
Short Back N Sides
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Central Park N' West, Lisa Likes Rock N' Roll, I Need Your Love, Old Records Never Die, Noises, Rain, Gun Control, Theatre Of The Absurd, Leave Me Alone, Keep On Burnin', Detroit (Rough Mix - Instrumental), Na Na Na (Extended Mix), I Need Your Love (Rough Mix), Rain (Alternative Mix), Listen To The Eight Track, China, You Stepped Into My Dreams, Venus In The Bathtub, Theatre Of The Absurd (Wessex Mix), Detroit (Outtake 5 - Vocal), I Believe In You, Old Records Never Die (Version 1)
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Central Park N' West, Lisa Likes Rock N' Roll, I Need Your Love, Old Records Never Die, Noises, Rain, Gun Control, Theatre Of The Absurd, Leave Me Alone, Keep On Burnin', Detroit (Rough Mix - Instrumental), Na Na Na (Extended Mix), I Need Your Love (Rough Mix), Rain (Alternative Mix), Listen To The Eight Track, China, You Stepped Into My Dreams, Venus In The Bathtub, Theatre Of The Absurd (Wessex Mix), Detroit (Outtake 5 - Vocal), I Believe In You, Old Records Never Die (Version 1)
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Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0810098501873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ian Hunter
Альбом (сингл)
Short Back N Sides
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Central Park N' West, Lisa Likes Rock N' Roll, I Need Your Love, Old Records Never Die, Noises, Rain, Gun Control, Theatre Of The Absurd, Leave Me Alone, Keep On Burnin', Detroit (Rough Mix - Instrumental), Na Na Na (Extended Mix), I Need Your Love (Rough Mix), Rain (Alternative Mix), Listen To The Eight Track, China, You Stepped Into My Dreams, Venus In The Bathtub, Theatre Of The Absurd (Wessex Mix), Detroit (Outtake 5 - Vocal), I Believe In You, Old Records Never Die (Version 1)
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Central Park N' West, Lisa Likes Rock N' Roll, I Need Your Love, Old Records Never Die, Noises, Rain, Gun Control, Theatre Of The Absurd, Leave Me Alone, Keep On Burnin', Detroit (Rough Mix - Instrumental), Na Na Na (Extended Mix), I Need Your Love (Rough Mix), Rain (Alternative Mix), Listen To The Eight Track, China, You Stepped Into My Dreams, Venus In The Bathtub, Theatre Of The Absurd (Wessex Mix), Detroit (Outtake 5 - Vocal), I Believe In You, Old Records Never Die (Version 1)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка - стоимость товара 6180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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