Top.Mail.Ru
Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка - фото 1
Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка - фото 2
Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка - фото 3
Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ian Hunter
Альбом (сингл)
Short Back N Sides
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка - фото 1
  • Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка - фото 2
  • Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка - фото 3
  • Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705703
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка
6 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0810098501873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ian Hunter
Альбом (сингл)
Short Back N Sides
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Central Park N' West, Lisa Likes Rock N' Roll, I Need Your Love, Old Records Never Die, Noises, Rain, Gun Control, Theatre Of The Absurd, Leave Me Alone, Keep On Burnin', Detroit (Rough Mix - Instrumental), Na Na Na (Extended Mix), I Need Your Love (Rough Mix), Rain (Alternative Mix), Listen To The Eight Track, China, You Stepped Into My Dreams, Venus In The Bathtub, Theatre Of The Absurd (Wessex Mix), Detroit (Outtake 5 - Vocal), I Believe In You, Old Records Never Die (Version 1)
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Central Park N' West, Lisa Likes Rock N' Roll, I Need Your Love, Old Records Never Die, Noises, Rain, Gun Control, Theatre Of The Absurd, Leave Me Alone, Keep On Burnin', Detroit (Rough Mix - Instrumental), Na Na Na (Extended Mix), I Need Your Love (Rough Mix), Rain (Alternative Mix), Listen To The Eight Track, China, You Stepped Into My Dreams, Venus In The Bathtub, Theatre Of The Absurd (Wessex Mix), Detroit (Outtake 5 - Vocal), I Believe In You, Old Records Never Die (Version 1)



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[0810098501873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ian Hunter
Альбом (сингл)
Short Back N Sides
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Central Park N' West, Lisa Likes Rock N' Roll, I Need Your Love, Old Records Never Die, Noises, Rain, Gun Control, Theatre Of The Absurd, Leave Me Alone, Keep On Burnin', Detroit (Rough Mix - Instrumental), Na Na Na (Extended Mix), I Need Your Love (Rough Mix), Rain (Alternative Mix), Listen To The Eight Track, China, You Stepped Into My Dreams, Venus In The Bathtub, Theatre Of The Absurd (Wessex Mix), Detroit (Outtake 5 - Vocal), I Believe In You, Old Records Never Die (Version 1)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Central Park N' West, Lisa Likes Rock N' Roll, I Need Your Love, Old Records Never Die, Noises, Rain, Gun Control, Theatre Of The Absurd, Leave Me Alone, Keep On Burnin', Detroit (Rough Mix - Instrumental), Na Na Na (Extended Mix), I Need Your Love (Rough Mix), Rain (Alternative Mix), Listen To The Eight Track, China, You Stepped Into My Dreams, Venus In The Bathtub, Theatre Of The Absurd (Wessex Mix), Detroit (Outtake 5 - Vocal), I Believe In You, Old Records Never Die (Version 1)


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ian Hunter - Short Back N Sides (Yellow) (0810098501873) виниловая пластинка - стоимость товара 6180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...