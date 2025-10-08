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Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 1
Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 2
Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 3
Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 4
Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 5
Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 6
Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 7
Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 8
Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tony Iommi, Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Fused
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 1
  • Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 2
  • Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 3
  • Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 4
  • Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 5
  • Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 6
  • Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 7
  • Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 8
  • Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705692
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Загружаем...
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Загружаем...
Добавить в корзину
Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964054316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tony Iommi, Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Fused
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dopamine, Wasted Again, Saviour Of The Real, Resolution Song, Grace Deep Inside A Shell, What Youre Living For, Face Your Fear, The Spell, I Go Insane, Slip Away (Bonus Track), Let It Down Easy (Bonus Track), The Innocence (Bonus Track)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка

Переиздание второго сольного альбома легендарного гитариста Black Sabbath Тони Айомми, первоначально выпущенного в 2005 году. В альбоме также присутствуют вокал и бас-гитара бывшего фронтмена Sabbath Гленна Хьюза. Этот релиз включает 3 бонус-трека. Издание на цветном виниле.. Тони Айомми был одним из основателей основополагающей хэви-метал группы Black Sabbath и был гитаристом, руководителем группы, главным композитором и единственным постоянным участником на протяжении более пяти десятилетий. Он считается одним из первопроходцев и пионеров хэви-метал музыки и вдохновил множество поджанров металла. Он широко известен как один из величайших рок-гитаристов всех времен. Айомми завоевал ряд наград. Среди них Q Awards, Kerrang! Awards и три премии Грэмми, которые он получил как участник Black Sabbath.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка

08.10.2025
Александр

Достоинства:
Упаковка надёжная. Картон внешнего конверта достаточно толстый, полиграфия на внешнем и внутренних конвертах отличная. Масса дисков тяжелая, ровная и тихая, красивого прозрачно-чернильного синего цвета. Фонограмма отличная - широкая частотная палитра, звук детальный, громкость правильная.

Недостатки:
Если придираться, - то это тонковатая мелованная бумага полиграфических внутренних конвертов, которые еще и без антистатических вставок. Пришлось вставить свои.

Комментарий:
Альбом оказался интереснее, чем я ожидал. Качество выпуска по всем пунктам довольно высокое. Рекомендую всем почитателям жанра, Иоми и Глена!
28.05.2025
Алексей

Достоинства:
Издание на цветном виниле.

Недостатки:
НЕт

Комментарий:
Качественный двойной цветной винил, полиграфия достойная.
Музыкальная составляющая на высоком уровне. Глен Хьюз здесь неплохо вписывается, Иомми просто великолепен.
Рекомендую по доступной цене в Котофото



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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964054316]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Tony Iommi, Glenn Hughes
Альбом (сингл)
Fused
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Dopamine, Wasted Again, Saviour Of The Real, Resolution Song, Grace Deep Inside A Shell, What Youre Living For, Face Your Fear, The Spell, I Go Insane, Slip Away (Bonus Track), Let It Down Easy (Bonus Track), The Innocence (Bonus Track)
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание второго сольного альбома легендарного гитариста Black Sabbath Тони Айомми, первоначально выпущенного в 2005 году. В альбоме также присутствуют вокал и бас-гитара бывшего фронтмена Sabbath Гленна Хьюза. Этот релиз включает 3 бонус-трека. Издание на цветном виниле.. Тони Айомми был одним из основателей основополагающей хэви-метал группы Black Sabbath и был гитаристом, руководителем группы, главным композитором и единственным постоянным участником на протяжении более пяти десятилетий. Он считается одним из первопроходцев и пионеров хэви-метал музыки и вдохновил множество поджанров металла. Он широко известен как один из величайших рок-гитаристов всех времен. Айомми завоевал ряд наград. Среди них Q Awards, Kerrang! Awards и три премии Грэмми, которые он получил как участник Black Sabbath.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
08.10.2025
Александр

Достоинства:
Упаковка надёжная. Картон внешнего конверта достаточно толстый, полиграфия на внешнем и внутренних конвертах отличная. Масса дисков тяжелая, ровная и тихая, красивого прозрачно-чернильного синего цвета. Фонограмма отличная - широкая частотная палитра, звук детальный, громкость правильная.

Недостатки:
Если придираться, - то это тонковатая мелованная бумага полиграфических внутренних конвертов, которые еще и без антистатических вставок. Пришлось вставить свои.

Комментарий:
Альбом оказался интереснее, чем я ожидал. Качество выпуска по всем пунктам довольно высокое. Рекомендую всем почитателям жанра, Иоми и Глена!
28.05.2025
Алексей

Достоинства:
Издание на цветном виниле.

Недостатки:
НЕт

Комментарий:
Качественный двойной цветной винил, полиграфия достойная.
Музыкальная составляющая на высоком уровне. Глен Хьюз здесь неплохо вписывается, Иомми просто великолепен.
Рекомендую по доступной цене в Котофото


Tony Iommi Featuring Glenn Hughes - Fused (Cobalt Blue) (4099964054316) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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