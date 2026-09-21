Trentemoller - Last Resort (4250382435914) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Trentemoller
Альбом (сингл)
Last Resort
Жанр
House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705688
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Poker Flat Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Poker Flat Recordings
Barcode
[4250382435914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Trentemoller
Альбом (сингл)
Last Resort
Жанр
House
Трек-лист
Take Me Into Your Skin, Vamp, Evil Dub, Always Something Better, While the Cold Winter Waiting, Nightwalker, Like Two Strangers, The Very Last Resort, Snowflake, Chameleon, Into The Trees (Serenetti Part 3), Moan, Miss You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Trentemoller - Last Resort (4250382435914) виниловая пластинка
"The Last Resort" - дебютный альбом датского электронного музыканта Trentem?ller. Он был выпущен 9 октября 2006 года. Альбом дебютировал на 5 месте в чарте альбомов Дании и был сертифицирован в этой стране как платиновый в октябре 2009 года за продажи более 30 000 копий, что является редким достижением для альбомов электронной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитPet Shop Boys - Please (0190295832759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитАни Лорак - Солнце (coloured) (4820011000815) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитBad Boys Blue - Completely Remixed (White) (4680068802707) винил...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитМураками - ХХ лет The Best (4620032917839) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитМоральный Кодекс - Славянские Танцы (Pink ) (4680068805067) вини...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитМоральный Кодекс - Я Выбираю Тебя (Blue) (4680068805074) винилов...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитМоральный Кодекс - Где Ты? (Grey ) (4680068805081) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитDavid Gilmour - Between Two Points (V12) (coloured) (01980288671...
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитРома Жуков - Лучшие Песни (4603320377836) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитКристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (460332037...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитТехнология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пл...
Бренд
Poker Flat Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Poker Flat Recordings
Barcode
[4250382435914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Trentemoller
Альбом (сингл)
Last Resort
Жанр
House
Трек-лист
Take Me Into Your Skin, Vamp, Evil Dub, Always Something Better, While the Cold Winter Waiting, Nightwalker, Like Two Strangers, The Very Last Resort, Snowflake, Chameleon, Into The Trees (Serenetti Part 3), Moan, Miss You
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
"The Last Resort" - дебютный альбом датского электронного музыканта Trentem?ller. Он был выпущен 9 октября 2006 года. Альбом дебютировал на 5 месте в чарте альбомов Дании и был сертифицирован в этой стране как платиновый в октябре 2009 года за продажи более 30 000 копий, что является редким достижением для альбомов электронной музыки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Trentemoller - Last Resort (4250382435914) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Trentemoller - Last Resort (4250382435914) виниловая пластинка