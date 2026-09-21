Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка
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Описание товара Jasmine.4.T - You Are The Morning (Girlbath) (0674012927640) виниловая пластинка
Альбом был спродюсирован Джулиеном Бейкером, Фиби Бриджерс и Люси Дакус и впервые выпущен в Великобритании на лейбле Saddest Factory Records. Жасмин и ее группа отправились в Лос-Анджелес для записи в Sound City Studios. Запись заняла 12 дней и была очень совместным и эмоциональным процессом. Поскольку Жасмин считает свои песни текучими и постоянно меняющимися, записи несут в себе этот свободный и спонтанный дух. jasmine.4.t поддерживается транс-группой, Феникс Русиаманис играет на фортепиано и струнных, Иден ОБрайен - на барабанах, а Эмили Эбботт - на басу. Голос Жасмин и ее авторство занимают центральное место в альбоме, который также включает в себя большое количество голосов. В припеве песни Best Friends House участвуют ее коллеги по группе Джулиан Бейкер, Фиби Бриджерс и Люси Дакус (девочки и мальчики), а также Клауд, Бекка Манкари и E.R. Fightmaster, которые подписаны на Saddest Factory Records. Песня передает дух сотрудничества при создании альбома. В заключительном треке Woman ее поддерживает Trans Chorus of Los Angeles, межпоколенческая группа транс-певцов, которые, как и Жасмин, используют свой голос как источник общей силы. Песня эволюционирует от сольного исполнения к полному групповому катарсису. Все это время Жасмин невозмутимо поет о силе познания себя в своей сути: Я женщина в своей душе. При написании песни You Are The Morning использовались темные моменты, чтобы рассказать историю. В окружении друзей процесс записи был наполнен светом. Своими выступлениями, активизмом и артистизмом Жасмин.4.t открывает новую эру.
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