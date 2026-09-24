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Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка

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Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка - фото 1
Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка - фото 2
Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка - фото 3
Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка - фото 4
Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка - фото 1
  • Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка - фото 2
  • Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка - фото 3
  • Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка - фото 4
  • Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705659
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка
4 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка

Первый официальный виниловый релиз коллекции Smashing Pumpkins Rotten Apples Greatest Hits 2001 года, в которую вошли хит-синглы Today, Bullet with Butterfly Wings, 1979, Tonight, Tonight и многие другие!. Издание на двойном виниле в гейтфолде.. The Smashing Pumpkins – Rotten Apples (Greatest Hits) - сборник лучших хитов альтернативной рок-группы The Smashing Pumpkins. Он был выпущен в ноябре 2001 года. Заключительный трек альбома Untitled стал последней записью Pumpkins перед их распадом.

Отзывы о товаре Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Первый официальный виниловый релиз коллекции Smashing Pumpkins Rotten Apples Greatest Hits 2001 года, в которую вошли хит-синглы Today, Bullet with Butterfly Wings, 1979, Tonight, Tonight и многие другие!. Издание на двойном виниле в гейтфолде.. The Smashing Pumpkins – Rotten Apples (Greatest Hits) - сборник лучших хитов альтернативной рок-группы The Smashing Pumpkins. Он был выпущен в ноябре 2001 года. Заключительный трек альбома Untitled стал последней записью Pumpkins перед их распадом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Smashing Pumpkins - Rotten Apples: Greatest Hits (0602465608175) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4430 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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