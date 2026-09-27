Top.Mail.Ru
Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 1
Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 2
Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 3
Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 4
Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 5
Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 6
Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 7
Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 8
Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 9
Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 10
Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 11
Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 12
Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paul Dianno
Альбом (сингл)
Book Of The Beast
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 5
  • Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 6
  • Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 7
  • Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 8
  • Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 9
  • Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 10
  • Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 11
  • Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 12
  • Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб. 
Начислим 248 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705658
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка
8 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Conquest Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Conquest Music
Barcode
[5037300064680]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paul Dianno
Альбом (сингл)
Book Of The Beast
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Beast Arises, Madman In The Attic, The Living Dead, Die By The Gun, Children Of The Revolution, Feel My Pain, Chemical Imbalance, Nomad, The Forgotten Ones, Children Of Madness, Remember Tomorrow, Wrathchild, Black Metal, Dream Keeper, The Serpent And The Shrew, Three Words, The Beast Is Back
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка

Пол Ди'Анно – легенда металла. "The Book Of The Beast" представляет собой полное собрание лучших работ Пола Ди'Анно с момента его ухода из Iron Maiden, пятнадцать треков, включая пять ранее неизданных.

Отзывы о товаре Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Conquest Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Conquest Music
Barcode
[5037300064680]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Paul Dianno
Альбом (сингл)
Book Of The Beast
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Beast Arises, Madman In The Attic, The Living Dead, Die By The Gun, Children Of The Revolution, Feel My Pain, Chemical Imbalance, Nomad, The Forgotten Ones, Children Of Madness, Remember Tomorrow, Wrathchild, Black Metal, Dream Keeper, The Serpent And The Shrew, Three Words, The Beast Is Back
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Пол Ди'Анно – легенда металла. "The Book Of The Beast" представляет собой полное собрание лучших работ Пола Ди'Анно с момента его ухода из Iron Maiden, пятнадцать треков, включая пять ранее неизданных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Paul Dianno - Book Of The Beast (Red) (5037300064680) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...