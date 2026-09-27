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Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 купить с доставкой в Москве
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Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780

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Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 1
Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 2
Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 3
Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 4
Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 5
Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 6
Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 7
Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
  • Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 1
  • Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 2
  • Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 3
  • Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 4
  • Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 5
  • Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 6
  • Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 7
  • Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 510 руб. 
Начислим 346 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705646
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780
5 510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Leonord
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
5
Комплектация
корпус, 5 съемных поддонов, верхняя крышка, документация, упаковка
Максимальная загрузка
3
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
40
Мощность
250
Объем
10
Регулировка температуры сушки
да
Цвет
серебристый, черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780

Сушилка идеально подходит для тех, кто хочет сохранить продукты путем сушки, например, для хранения или в качестве полезного перекуса. А возможно вы захотите приготовить сушеные травы самостоятельно. С помощью регулируемого термостата, температуру можно установить в диапазоне от 40 до 70°C. Сушилка имеет мощность 250 Вт и встроенный вентилятор, что позволяет высушиваться продуктам быстро и равномерно. Вся информация четко отображается на LCD дисплее. Благодаря защите от перегрева, использование сушилки для продуктов абсолютно безопасно.

Отзывы о товаре Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Leonord
Тип товара
Сушилка для овощей и фруктов
Количество поддонов
5
Комплектация
корпус, 5 съемных поддонов, верхняя крышка, документация, упаковка
Максимальная загрузка
3
Максимальная температура сушки, °С
70
Материал корпуса
пластик
Материал поддонов
пластик
Минимальная температура сушки, °С
40
Мощность
250
Объем
10
Регулировка температуры сушки
да
Развернуть
Цвет
серебристый, черный
Нагревательный элемент
конвекционный
Страна производитель
Китай
Описание
Сушилка идеально подходит для тех, кто хочет сохранить продукты путем сушки, например, для хранения или в качестве полезного перекуса. А возможно вы захотите приготовить сушеные травы самостоятельно. С помощью регулируемого термостата, температуру можно установить в диапазоне от 40 до 70°C. Сушилка имеет мощность 250 Вт и встроенный вентилятор, что позволяет высушиваться продуктам быстро и равномерно. Вся информация четко отображается на LCD дисплее. Благодаря защите от перегрева, использование сушилки для продуктов абсолютно безопасно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сушилка для овощей и фруктов Leonord LE-1780 - этот товар вы можете купить по цене 5510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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