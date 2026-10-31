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Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray купить с доставкой в Москве
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Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray

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Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 1
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 2
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 3
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 4
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 5
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 6
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 7
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 8
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 9
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 10
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 11
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 12
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 13
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 14
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 15
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 16
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 17
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 18
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 19
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 20
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 21
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 22
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 23
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 24
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 25
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 26
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 27
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 28
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 29
Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
128 Гб
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 1
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 2
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  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 10
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 11
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 12
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 13
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 14
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  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 16
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 17
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 18
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 19
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 20
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 21
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 22
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 23
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 24
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 25
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 26
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 27
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 28
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 29
  • Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705639
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Характеристики

Бренд
INOI
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
128 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray

Планшет INOI inoiPad Max LTE 128 Гб с отсоединяемой клавиатурой и 12.6-дюймовым экраном IPS QHD обеспечивает удобную работу в программах. Платформа с 8-ядерным процессором MediaTek Helio G99 и 6 Гб оперативной памяти гарантирует быстродействие при запуске приложений, мультимедиа, игр. В модели предусмотрено 128 Гб памяти с возможностью увеличения хранилища картой microSD. Планшет INOI inoiPad Max выполнен в пластиковом корпусе. Он поддерживает соединение с интернетом посредством технологий Wi-Fi и LTE. Для создания четких снимков установлены камера с разрешением 13 Мп и 8 Мп. За автономную работу планшетного компьютера отвечает аккумулятор емкостью 10000 мАч.



Теги товара: 128 Гб

Отзывы о товаре Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray




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Характеристики
Бренд
INOI
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
128 Гб
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет INOI inoiPad Max LTE 128 Гб с отсоединяемой клавиатурой и 12.6-дюймовым экраном IPS QHD обеспечивает удобную работу в программах. Платформа с 8-ядерным процессором MediaTek Helio G99 и 6 Гб оперативной памяти гарантирует быстродействие при запуске приложений, мультимедиа, игр. В модели предусмотрено 128 Гб памяти с возможностью увеличения хранилища картой microSD. Планшет INOI inoiPad Max выполнен в пластиковом корпусе. Он поддерживает соединение с интернетом посредством технологий Wi-Fi и LTE. Для создания четких снимков установлены камера с разрешением 13 Мп и 8 Мп. За автономную работу планшетного компьютера отвечает аккумулятор емкостью 10000 мАч.


Теги товара: 128 Гб
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Отзывы


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