Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray
Планшет INOI inoiPad Max LTE 128 Гб с отсоединяемой клавиатурой и 12.6-дюймовым экраном IPS QHD обеспечивает удобную работу в программах. Платформа с 8-ядерным процессором MediaTek Helio G99 и 6 Гб оперативной памяти гарантирует быстродействие при запуске приложений, мультимедиа, игр. В модели предусмотрено 128 Гб памяти с возможностью увеличения хранилища картой microSD. Планшет INOI inoiPad Max выполнен в пластиковом корпусе. Он поддерживает соединение с интернетом посредством технологий Wi-Fi и LTE. Для создания четких снимков установлены камера с разрешением 13 Мп и 8 Мп. За автономную работу планшетного компьютера отвечает аккумулятор емкостью 10000 мАч.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: 128 Гб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 480 руб.3620 руб. в СплитПланшет Digma Pro Infinity 8/256Gb 10.1" (TA3E0M01) серебристый
-
В наличииЦена 14 610 руб.3653 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11" 4/128Gb (53014GXS) серый
-
В наличииЦена 14 950 руб.3738 руб. в СплитПланшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb 4G LTE (SM-X135FZSACA...
-
В наличииЦена 17 810 руб.4453 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB MIST BLUE INFINIX
-
В наличииЦена 17 810 руб.4453 руб. в СплитПланшет XPAD 20 Pro X1201 8/128GB 10079907 TITANIUM GREY INFINIX
-
В наличииЦена 17 840 руб.4460 руб. в СплитПланшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 8/128Gb LTE (SM-X135FZAECAU)...
-
В наличииЦена 17 840 руб.4460 руб. в СплитПланшет Samsung Galaxy Tab A11 8.7" 4/64Gb LTE (SM-X135FZSECAU) ...
-
В наличииЦена 18 610 руб.4653 руб. в СплитПланшет XPAD 30E X1102B 8/256GB Deep Blue INFINIX
-
В наличииЦена 19 590 руб.4898 руб. в СплитHuawei MatePad SE 11 [53014PKD] 4+128Gb LTE Gray
-
В наличииЦена 20 620 руб.5155 руб. в СплитПланшет Digma Pro Empire 8/256Gb 12" (TA3E2M01) серый
-
В наличииЦена 21 630 руб.5408 руб. в СплитПланшет MATEPAD SE 11'' 8/128 GRAY 53014NTJ HUAWEI
-
В наличииЦена 21 950 руб.5488 руб. в СплитПланшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb Pencil (53014BAB) Blue
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, Электронные книги, большие, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 64 Гб, озу 4 Гб, Игровые
Теги товара: 128 Гб
Отзывы о товаре Планшет inoiPad Max 6/128Gb LTE + Клавиатура Dark Gray