Пылесос Bosch BGL8POW2 Serie 2 ProPower с мешком для сбора пыли, 650 Вт, черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705613
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х41х37
Вес, кг.
10.1
Описание товара Пылесос Bosch BGL8POW2 Serie 2 ProPower с мешком для сбора пыли, 650 Вт, черный
Пылесос Bosch BGL8POW2 — мощный и стильный помощник для сухой уборки с потребляемой мощностью 650 Вт. Оснащён мешком объёмом 5 л и моющимся HEPA-фильтром, который эффективно задерживает мелкую пыль, создавая чистый и здоровый воздух. Телескопическая труба и разнообразные насадки позволяют легко очищать разные поверхности. Радиус действия 15 м и четыре подвижных ролика обеспечивают удобство и манёвренность в работе
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Пылесос Bosch BGL8POW2 — мощный и стильный помощник для сухой уборки с потребляемой мощностью 650 Вт. Оснащён мешком объёмом 5 л и моющимся HEPA-фильтром, который эффективно задерживает мелкую пыль, создавая чистый и здоровый воздух. Телескопическая труба и разнообразные насадки позволяют легко очищать разные поверхности. Радиус действия 15 м и четыре подвижных ролика обеспечивают удобство и манёвренность в работе
Пылесос Bosch BGL8POW2 Serie 2 ProPower с мешком для сбора пыли, 650 Вт, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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