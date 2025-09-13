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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black

17 Отзывы
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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 8
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 9
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 10
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 11
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 12
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 13
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 14
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 15
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 16
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 17
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 18
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 19
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 20
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 21
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 22
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 23
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 24
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 25
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 26
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 27
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 28
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 29
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 30
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 31
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 32
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 33
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 34
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Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 36
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 37
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 38
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 39
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 40
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 41
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 42
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 43
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 44
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 45
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 46
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 47
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 48
Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 17
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 18
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 19
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 20
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 21
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 22
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 23
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 24
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 25
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 26
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 27
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 28
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 29
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 30
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 31
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 32
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 33
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 34
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 35
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 36
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 37
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 38
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 39
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 40
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 41
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 42
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 43
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 44
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 45
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 46
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 47
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 48
  • Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 49
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
21 790 руб.  33 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705596
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, упаковка
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
447
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
580

Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black

Смартфон TECNO — это идеальное сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Этот смартфон предлагает впечатляющий набор функций и возможностей. Оснащенный большим 6,78-дюймовым экраном, он обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для просмотра видео и игр. Основной акцент сделан на высокую производительность благодаря восьмиядерному процессору, который легко справляется с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Смартфон имеет 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить множество файлов, фотографий и приложений без необходимости в постоянной очистке устройства. Две основные камеры обеспечивают отличное качество снимков, позволяя вам запечатлеть все важные моменты с высокой детализацией. Один из ключевых аспектов смартфона — это его надежность и прочность. С влагозащищенным корпусом и классом защиты IP69, он устойчив к воздействию воды и пыли, что делает его идеальным спутником для активного образа жизни. Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки, что особенно важно для пользователей, которые постоянно находятся в движении. Технология Bluetooth 5.2 гарантирует быстрое и стабильное подключение к другим устройствам. Наряду с этим смартфон предлагает возможности навигации через системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, что обеспечивает точное определение местоположения. Смартфон TECNO, выполненный в легком пластиковом корпусе весом всего 178 грамм, идеально ложится в руку и не доставляет дискомфорта при длительном использовании. Он также поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет всегда оставаться на связи. Убедитесь сами в превосходстве технологий и функциональности этого устройства.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 8/256Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
отлично всё работает.пока новый не тормозит и заряд долго держит.камера отличная
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Павел Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон,пользуюсь уже несколько месяцев,все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Егор

Достоинства:


Комментарий:
Может, он заслуживает больше одной звезды, зато одна звезда отлично описывает мое разочарование. Я понимаю, телефон не топ-бренда за стопицот тыщ, но все таки не 100 рублей. Короче, главные претензии за 2 месяца владения (месяца, не года): 1. при плохой связи, когда переключается на H+ обратно на 4G переключается очень неохотно, с задержкой, а иногда приходится включать режим полета и обратно, иначе никак. При том, что вышка сотовой связи бквально рядом. 2. Пленка на экране наклеена с завода - это отлично. Но то ли наклеена плохо, то ли пленка плохая - отстает по краям, и даже не по краям (см. фото). И это при бережно эксплуатации. Другие телефоны (хоноро-хуавеи, инфиниксы) за много лет - никаких проблем с заводскими пленками. 3. Ну и вишенка на торте - отвалилась кнопка уменьшения громкости. Просто в какой-то прекрасный момент хочу уменьшить громкость - а нечем. Это просто полный треш.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Родион

Достоинства:


Комментарий:
хороший,мне очень понравился камера отличная и заряд держит при настройке 144 герц 10 часов частово использования
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
на данный момент один минус пришёл позже на один день. Работой телефона доволен .
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Егор E.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, брал папе в подарок, ему очень понравилось
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепная машина,..слабоваты фото широкоугольные без достаточного света, в остальном...конь-огонь.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Мария Р.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка только заводская коробка. Телефон цел, комплектация полная. Соответствует описанию. Муж доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Юля П.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон оказался «серым» — не зарегистрирован в Казахстане. После вставки SIM-карты пришла СМС от оператора, что устройство будет заблокировано. Попыталась пройти верификацию на сайте раз 10, но система отказывает. Без верификации телефон не будет работать в сетях РК. Продавец регистрацией не занимается, инструкция которую он высылает не помогает, будьте внимательны, через месяц телефон будет \"кирпич\".
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатлил: Тонкий, шустрый, подстраивается под пользователя благодаря подсказкам, фотки кайф, ИИ приколюхи бомба, дисплей, батарея за 12 часов активного пользования 50%, звук и кайфный отзыв вибры.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Helly Elly

Достоинства:


Комментарий:
Был приобретен ребенку. Заряжается медленно, наверно надо смотреть настройки. ИИ ребенку очень очень понравился, общаются переодически. если ИИ сравнивать с айфоном, то на андройде он тормозит, подвисает, мне не зашел вообще ни как, поначалу думала сменить яблоко, однако он даже в руке у меня не сидит, тонкий, скользкий… ну это предпочтения и привычки каждого. Камера очень насыщенная, кадры получаются очень сочные. Сам аппарат быстрый, на погружение в воду не проверяли. Игра пабг выдает 90fps, картинка красивая, плавная. Производитель говорит про систему охлаждения…. Он греется, реально греется, с вай фаем начинает подвисать. Комплект: сам гаджет, чехол, адаптер, провод зарядки (usb-tape c), пленка уже на экране, инструкции. Нет слота под вторую сим и карты памяти! Только одна физическая симка. Обьема 256гб ребенку прям за края.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Александра Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал рабочий, пока что радует своей функциональностью. Внешний вид как в описании. в целом покупкой довольна, если будут неполадки, то дополню отзыв.<3
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Павел Я.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришёл запакованный, в полной комплектации. Камера хорошая, даже отличная, телефон шустрый. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Ольга И.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон отличный.В комплектации было написано,что идёт защитное стекло,а его не оказалось.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший, батарею держит, камера супер, советую
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Шафкат Я.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая работает пока нормально! Такое ощущение что зарядка садиться быстро для нового телефона это не нормально. Посмотрим в дальнейшем как будет работать
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Роман Евгеньевич

Достоинства:


Комментарий:
хотелось бы сказать, что лично я телефоном доволен, продавец отправил его молниеносно, возможно дополню отзыв, ну а в общем и целом, телефон крутой, не знаю зачем писать плохие отзывы, докопаться можно и до более дорогих брендов (самсунг, айфон) было бы желание! продавцу респект и процветания!



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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, упаковка
Линейка
Tecno Camon 40 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
144
Развернуть
Процессор
MediaTek D7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
447
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO — это идеальное сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Этот смартфон предлагает впечатляющий набор функций и возможностей. Оснащенный большим 6,78-дюймовым экраном, он обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для просмотра видео и игр. Основной акцент сделан на высокую производительность благодаря восьмиядерному процессору, который легко справляется с многозадачностью и ресурсоемкими приложениями. Смартфон имеет 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить множество файлов, фотографий и приложений без необходимости в постоянной очистке устройства. Две основные камеры обеспечивают отличное качество снимков, позволяя вам запечатлеть все важные моменты с высокой детализацией. Один из ключевых аспектов смартфона — это его надежность и прочность. С влагозащищенным корпусом и классом защиты IP69, он устойчив к воздействию воды и пыли, что делает его идеальным спутником для активного образа жизни. Аккумулятор емкостью 5200 мАч обеспечивает длительное время работы без необходимости частой подзарядки, что особенно важно для пользователей, которые постоянно находятся в движении. Технология Bluetooth 5.2 гарантирует быстрое и стабильное подключение к другим устройствам. Наряду с этим смартфон предлагает возможности навигации через системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, что обеспечивает точное определение местоположения. Смартфон TECNO, выполненный в легком пластиковом корпусе весом всего 178 грамм, идеально ложится в руку и не доставляет дискомфорта при длительном использовании. Он также поддерживает использование двух SIM-карт, что позволяет всегда оставаться на связи. Убедитесь сами в превосходстве технологий и функциональности этого устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
отлично всё работает.пока новый не тормозит и заряд долго держит.камера отличная
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Павел Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон,пользуюсь уже несколько месяцев,все устраивает
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Егор

Достоинства:


Комментарий:
Может, он заслуживает больше одной звезды, зато одна звезда отлично описывает мое разочарование. Я понимаю, телефон не топ-бренда за стопицот тыщ, но все таки не 100 рублей. Короче, главные претензии за 2 месяца владения (месяца, не года): 1. при плохой связи, когда переключается на H+ обратно на 4G переключается очень неохотно, с задержкой, а иногда приходится включать режим полета и обратно, иначе никак. При том, что вышка сотовой связи бквально рядом. 2. Пленка на экране наклеена с завода - это отлично. Но то ли наклеена плохо, то ли пленка плохая - отстает по краям, и даже не по краям (см. фото). И это при бережно эксплуатации. Другие телефоны (хоноро-хуавеи, инфиниксы) за много лет - никаких проблем с заводскими пленками. 3. Ну и вишенка на торте - отвалилась кнопка уменьшения громкости. Просто в какой-то прекрасный момент хочу уменьшить громкость - а нечем. Это просто полный треш.
Источник: Яндекс Маркет
13.08.2025
Родион

Достоинства:


Комментарий:
хороший,мне очень понравился камера отличная и заряд держит при настройке 144 герц 10 часов частово использования
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
на данный момент один минус пришёл позже на один день. Работой телефона доволен .
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Егор E.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, брал папе в подарок, ему очень понравилось
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепная машина,..слабоваты фото широкоугольные без достаточного света, в остальном...конь-огонь.
Источник: Яндекс Маркет
28.07.2025
Мария Р.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка только заводская коробка. Телефон цел, комплектация полная. Соответствует описанию. Муж доволен.
Источник: Яндекс Маркет
27.07.2025
Юля П.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон оказался «серым» — не зарегистрирован в Казахстане. После вставки SIM-карты пришла СМС от оператора, что устройство будет заблокировано. Попыталась пройти верификацию на сайте раз 10, но система отказывает. Без верификации телефон не будет работать в сетях РК. Продавец регистрацией не занимается, инструкция которую он высылает не помогает, будьте внимательны, через месяц телефон будет \"кирпич\".
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Впечатлил: Тонкий, шустрый, подстраивается под пользователя благодаря подсказкам, фотки кайф, ИИ приколюхи бомба, дисплей, батарея за 12 часов активного пользования 50%, звук и кайфный отзыв вибры.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Helly Elly

Достоинства:


Комментарий:
Был приобретен ребенку. Заряжается медленно, наверно надо смотреть настройки. ИИ ребенку очень очень понравился, общаются переодически. если ИИ сравнивать с айфоном, то на андройде он тормозит, подвисает, мне не зашел вообще ни как, поначалу думала сменить яблоко, однако он даже в руке у меня не сидит, тонкий, скользкий… ну это предпочтения и привычки каждого. Камера очень насыщенная, кадры получаются очень сочные. Сам аппарат быстрый, на погружение в воду не проверяли. Игра пабг выдает 90fps, картинка красивая, плавная. Производитель говорит про систему охлаждения…. Он греется, реально греется, с вай фаем начинает подвисать. Комплект: сам гаджет, чехол, адаптер, провод зарядки (usb-tape c), пленка уже на экране, инструкции. Нет слота под вторую сим и карты памяти! Только одна физическая симка. Обьема 256гб ребенку прям за края.
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Александра Б.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал рабочий, пока что радует своей функциональностью. Внешний вид как в описании. в целом покупкой довольна, если будут неполадки, то дополню отзыв.<3
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Павел Я.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришёл запакованный, в полной комплектации. Камера хорошая, даже отличная, телефон шустрый. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
18.07.2025
Ольга И.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон отличный.В комплектации было написано,что идёт защитное стекло,а его не оказалось.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший, батарею держит, камера супер, советую
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Шафкат Я.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая работает пока нормально! Такое ощущение что зарядка садиться быстро для нового телефона это не нормально. Посмотрим в дальнейшем как будет работать
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2025
Роман Евгеньевич

Достоинства:


Комментарий:
хотелось бы сказать, что лично я телефоном доволен, продавец отправил его молниеносно, возможно дополню отзыв, ну а в общем и целом, телефон крутой, не знаю зачем писать плохие отзывы, докопаться можно и до более дорогих брендов (самсунг, айфон) было бы желание! продавцу респект и процветания!


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