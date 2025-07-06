Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black

Смартфоны TECNO предлагают идеальное сочетание современного дизайна, высокой производительности и надежности. Этот смартфон бренда TECNO произведен в Китае и предоставляется с гарантией на 12 месяцев, что дает пользователям уверенность в его качестве и долговечности. Одной из ключевых особенностей этого устройства является большой 6,78-дюймовый экран, который обеспечивает яркое и чёткое отображение благодаря современной технологии дисплея. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить все нужные файлы, фотографии и приложения без опасения исчерпания места. Смартфон оснащен мощным восьмиядерным процессором, который гарантирует плавную работу и быструю реакцию даже в режиме многозадачности. Аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч обеспечивает длительное время работы устройства, что позволяет использовать его без подзарядки в течение всего дня. Устройство поддерживает Bluetooth 5.2 для быстрой и стабильной передачи данных между устройствами. Смартфон имеет влагозащищенный корпус с классом защиты IP69, что делает его устойчивым к влаге и пригодным для использования в любых погодных условиях. Для фото- и видеосъемки смартфон оборудован двумя тыловыми камерами, что позволяет делать качественные снимки и видеозаписи. Также доступна возможность использования двух SIM-карт, что удобно для совмещения личных и рабочих контактов. Навигацию и ориентирование на местности обеспечивают системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, что гарантирует точное определение местоположения в любых условиях. Все это делает смартфоны TECNO отличным выбором для тех, кто ценит баланс между производительностью, функциональностью и доступностью. Этот смартфон станет надежным помощником как в работе, так и в повседневной жизни.