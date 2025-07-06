Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black
Смартфоны TECNO предлагают идеальное сочетание современного дизайна, высокой производительности и надежности. Этот смартфон бренда TECNO произведен в Китае и предоставляется с гарантией на 12 месяцев, что дает пользователям уверенность в его качестве и долговечности. Одной из ключевых особенностей этого устройства является большой 6,78-дюймовый экран, который обеспечивает яркое и чёткое отображение благодаря современной технологии дисплея. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить все нужные файлы, фотографии и приложения без опасения исчерпания места. Смартфон оснащен мощным восьмиядерным процессором, который гарантирует плавную работу и быструю реакцию даже в режиме многозадачности. Аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч обеспечивает длительное время работы устройства, что позволяет использовать его без подзарядки в течение всего дня. Устройство поддерживает Bluetooth 5.2 для быстрой и стабильной передачи данных между устройствами. Смартфон имеет влагозащищенный корпус с классом защиты IP69, что делает его устойчивым к влаге и пригодным для использования в любых погодных условиях. Для фото- и видеосъемки смартфон оборудован двумя тыловыми камерами, что позволяет делать качественные снимки и видеозаписи. Также доступна возможность использования двух SIM-карт, что удобно для совмещения личных и рабочих контактов. Навигацию и ориентирование на местности обеспечивают системы GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, что гарантирует точное определение местоположения в любых условиях. Все это делает смартфоны TECNO отличным выбором для тех, кто ценит баланс между производительностью, функциональностью и доступностью. Этот смартфон станет надежным помощником как в работе, так и в повседневной жизни.
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Теги товара: 256 GB, 12 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, не хуже айфон 16
Достоинства:
Комментарий:
Телефон очень понравился ,заряд держит отлично,качество камеры,звука шикарные ,пришел очень быстро ,вообщем спасибо огромное,рекомендую!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, за хорошие деньги. Камера отличная, звук супер. Идёт в комплекте с чехлом, вообще удивили. Рекомендую к покупке. Очень очень надеюсь на долгую службу.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился. Всё отлично работает. Шустрый. Экран яркий. Фото отличные.\nПользуюсь уже около месяца впечатления очень хорошие, но один совет: поменяйте чехол на силиконовый. А то с родным чехлом стук об стол как бы аккуратно не клал, что вздрагиваешь, родной чехол защищает гораздо хуже. С силиконовым я перестал случайно задевать экран по бокам, гораздо удобнее держать в руке и NFC стал работать стабильнее. Вот теперь меня в телефоне вообще всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший,пришёл быстро. Всё целое ,коробка,телефон. Рекомендую продавца!
Достоинства:
Комментарий:
телефон просто самолёт.акум и качество полностью соответствует описанию,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный личный мне очень понравилось рекомендую спасибо продавцу доставка быстрая раньше чем сроки
Достоинства:
Комментарий:
Сам телефон отличный.Чехол з.у. в комплекте, думал защитное стекло или плёнка будет , а нет хрен там.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон просто бомба, долго выбирал какой приобрести и остановился на Camon 40 .\nЗа эти деньги телефон просто шикарный , в настройке никаких проблем не было .\nФото , видео , звук , изображения,всё шикарно.\nСпасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный, ассистент рабочий, камера на удивление, очень хорошая, стаб нереальный, пользуюсь сам huawei honor x9a, по сравнению с ним все идентично, но камера, ассисент, технологии, индикации вау, советую, если не было изогнутого) дарил маме, у нее был этой же компании, изогнутый\nЧехол кстати, у других бы компаний такой бы видеть, порадовали)
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, свои функции выполняет
Достоинства:
Комментарий:
работает шустро,камера отличная и фронтальная и задняя,обновления расшифровываются,Элла отличный помощник.выбор был из нескольких телефонов этого ценового сегмента,в выборе не ошиблись.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
С каждым разом всё лучше и лучше.Респект Техно вижу ,что учитывают пожелания пользователей так держать.Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличный смартфон. пришёл вовремя. смартфон супер. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Юзаю пока, позже напишу...
Достоинства:
Комментарий:
спасибо всё пришло целое, проверили работает, отпишемся как покажет в использовании
Достоинства:
Комментарий:
за свою цену телефон топ
Достоинства:
Комментарий:
лучше,чем camon 20p, но не совсем топ за свои деньги.радует,что для и кнопочку сделали
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный аппарат, мощная зарядка-45вт, за полчаса до 70% заряжает, фото бесподобные по качеству. Можно жестами, не касаясь экрана, отвечать на звонок или отклонять (прикольно)! Фоторедактор неплохой, на основе ИИ с мордой вашего лица делает картинки с разной одеждой и причесонами). Много всяких опций и приблуд, пока не всё освоил. Одна капля дёгтя–музыкальный проигрыватель, один масенький эквалайзер и более ничего! По сравнению с Редми более низкой категории проигрывает , нет ни добавления басов, ни иммерсионного звука, для меломанов – имейте ввиду, нужно ставить сторонный проигрыватель.\nХотя стерео звук явно выражен, при горизонтальной ориентации, звук хороший, есть ещё звуковые сценарии для разных случаев, кино или музыка и т.п., но не впечатлило.\nИИ иногда вместо ответа по существу несёт какую-то чушь))
Достоинства:
Комментарий:
шустрый,лёгкий,зарядку держит долго
Достоинства:
Комментарий:
Телефон огонек) Все работает, летат)
Достоинства:
Комментарий:
пока что все нравится
Достоинства:
Комментарий:
За эту цену - великолепный! Очень быстрый. Ещё не во всём разобралась( много функций). Отличные камеры, звук.
Достоинства:
Комментарий:
отличный смартфон, шустрый.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон классный, удобный для женской ручки, небольшой. Солидно выглядит. Настройки интересные, отличаются от моего старого телефона.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший телефон, все понравилось, спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился,шустрый,легкий,симпотный
Достоинства:
Комментарий:
телефон просто супер,заряд держит очень хорошо с учётом того что телефоном активно пользуюсь 24/7
Достоинства:
Комментарий:
все супер, телефон огонь снимки делает качественные постараюсь втечение нескольких дней сделать фотографии и выложить в комментарии , если там можно будет... стериодинамики огонь звук прям 10 из 10, очень много полезных фишек в системе, при включении встретил ИИ помощник , но это было максимально долго (настройка), так же хочу отметить, что на экран будет наклеена пленка, а не стекло, чехол фирменный в комплекте пластиковый, но скорее всего буду менять на силиконовый, доверия к пластиковым чехлам нету, подбородок не большой у телефона, экран амолед, постараюсь что-то дописать ниже в комментариях , также задавайте вопросы постараюсь ответить
Достоинства:
Комментарий:
телефон просто супер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
классный смартфон. удобный, фотографии получаются прекрасные
Достоинства:
Комментарий:
Заказал 25 апреля, получил 28 апреля. Записывает разговоры. Можно повысить оперативную память на 3,5 или 8ГБ. Уже 2 раза было обновления системы. Работает в велосумки. За время использования проблем не было.
Достоинства:
Комментарий:
телефон понравился \nвремя покажет
Достоинства:
Комментарий:
В целом, впечатление приятное, интерфейс плавный, фото неплохие с учетом стоимости. Изогнутые рамки экрана спорно. Но мне с телефона от самсунг переходить больно, все же оболочка там куда проработанней, на мой взгляд.\nА так, наверное, топ за свои деньги.
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 Pro 5G 12/256Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, не хуже айфон 16
Достоинства:
Комментарий:
Телефон очень понравился ,заряд держит отлично,качество камеры,звука шикарные ,пришел очень быстро ,вообщем спасибо огромное,рекомендую!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, за хорошие деньги. Камера отличная, звук супер. Идёт в комплекте с чехлом, вообще удивили. Рекомендую к покупке. Очень очень надеюсь на долгую службу.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравился. Всё отлично работает. Шустрый. Экран яркий. Фото отличные.\nПользуюсь уже около месяца впечатления очень хорошие, но один совет: поменяйте чехол на силиконовый. А то с родным чехлом стук об стол как бы аккуратно не клал, что вздрагиваешь, родной чехол защищает гораздо хуже. С силиконовым я перестал случайно задевать экран по бокам, гораздо удобнее держать в руке и NFC стал работать стабильнее. Вот теперь меня в телефоне вообще всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший,пришёл быстро. Всё целое ,коробка,телефон. Рекомендую продавца!
Достоинства:
Комментарий:
телефон просто самолёт.акум и качество полностью соответствует описанию,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный личный мне очень понравилось рекомендую спасибо продавцу доставка быстрая раньше чем сроки
Достоинства:
Комментарий:
Сам телефон отличный.Чехол з.у. в комплекте, думал защитное стекло или плёнка будет , а нет хрен там.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон просто бомба, долго выбирал какой приобрести и остановился на Camon 40 .\nЗа эти деньги телефон просто шикарный , в настройке никаких проблем не было .\nФото , видео , звук , изображения,всё шикарно.\nСпасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный, ассистент рабочий, камера на удивление, очень хорошая, стаб нереальный, пользуюсь сам huawei honor x9a, по сравнению с ним все идентично, но камера, ассисент, технологии, индикации вау, советую, если не было изогнутого) дарил маме, у нее был этой же компании, изогнутый\nЧехол кстати, у других бы компаний такой бы видеть, порадовали)
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, свои функции выполняет
Достоинства:
Комментарий:
работает шустро,камера отличная и фронтальная и задняя,обновления расшифровываются,Элла отличный помощник.выбор был из нескольких телефонов этого ценового сегмента,в выборе не ошиблись.рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
С каждым разом всё лучше и лучше.Респект Техно вижу ,что учитывают пожелания пользователей так держать.Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличный смартфон. пришёл вовремя. смартфон супер. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Юзаю пока, позже напишу...
Достоинства:
Комментарий:
спасибо всё пришло целое, проверили работает, отпишемся как покажет в использовании
Достоинства:
Комментарий:
за свою цену телефон топ
Достоинства:
Комментарий:
лучше,чем camon 20p, но не совсем топ за свои деньги.радует,что для и кнопочку сделали
Достоинства:
Комментарий:
Великолепный аппарат, мощная зарядка-45вт, за полчаса до 70% заряжает, фото бесподобные по качеству. Можно жестами, не касаясь экрана, отвечать на звонок или отклонять (прикольно)! Фоторедактор неплохой, на основе ИИ с мордой вашего лица делает картинки с разной одеждой и причесонами). Много всяких опций и приблуд, пока не всё освоил. Одна капля дёгтя–музыкальный проигрыватель, один масенький эквалайзер и более ничего! По сравнению с Редми более низкой категории проигрывает , нет ни добавления басов, ни иммерсионного звука, для меломанов – имейте ввиду, нужно ставить сторонный проигрыватель.\nХотя стерео звук явно выражен, при горизонтальной ориентации, звук хороший, есть ещё звуковые сценарии для разных случаев, кино или музыка и т.п., но не впечатлило.\nИИ иногда вместо ответа по существу несёт какую-то чушь))
Достоинства:
Комментарий:
шустрый,лёгкий,зарядку держит долго
Достоинства:
Комментарий:
Телефон огонек) Все работает, летат)
Достоинства:
Комментарий:
пока что все нравится
Достоинства:
Комментарий:
За эту цену - великолепный! Очень быстрый. Ещё не во всём разобралась( много функций). Отличные камеры, звук.
Достоинства:
Комментарий:
отличный смартфон, шустрый.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон классный, удобный для женской ручки, небольшой. Солидно выглядит. Настройки интересные, отличаются от моего старого телефона.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший телефон, все понравилось, спасибо продавцу рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился,шустрый,легкий,симпотный
Достоинства:
Комментарий:
телефон просто супер,заряд держит очень хорошо с учётом того что телефоном активно пользуюсь 24/7
Достоинства:
Комментарий:
все супер, телефон огонь снимки делает качественные постараюсь втечение нескольких дней сделать фотографии и выложить в комментарии , если там можно будет... стериодинамики огонь звук прям 10 из 10, очень много полезных фишек в системе, при включении встретил ИИ помощник , но это было максимально долго (настройка), так же хочу отметить, что на экран будет наклеена пленка, а не стекло, чехол фирменный в комплекте пластиковый, но скорее всего буду менять на силиконовый, доверия к пластиковым чехлам нету, подбородок не большой у телефона, экран амолед, постараюсь что-то дописать ниже в комментариях , также задавайте вопросы постараюсь ответить
Достоинства:
Комментарий:
телефон просто супер рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
классный смартфон. удобный, фотографии получаются прекрасные
Достоинства:
Комментарий:
Заказал 25 апреля, получил 28 апреля. Записывает разговоры. Можно повысить оперативную память на 3,5 или 8ГБ. Уже 2 раза было обновления системы. Работает в велосумки. За время использования проблем не было.
Достоинства:
Комментарий:
телефон понравился \nвремя покажет
Достоинства:
Комментарий:
В целом, впечатление приятное, интерфейс плавный, фото неплохие с учетом стоимости. Изогнутые рамки экрана спорно. Но мне с телефона от самсунг переходить больно, все же оболочка там куда проработанней, на мой взгляд.\nА так, наверное, топ за свои деньги.