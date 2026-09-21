Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 Premier 5G 12/256Gb Black
Флагманский камерофон серии Camon 40 с умным помощником Ella на базе TECNO AI. Безграничные возможности для съёмки контента в стильном дизайне. Умный ассистент Ella умеет общаться и распознавать голосовые команды на русском языке, выполняет разные запросы — от удаления лишних объектов на фото до вызова такси. Смартфон Tecno CAMON 40 Premier 5G также умеет с помощью TECNO AI генерировать и редактировать тексты, осуществлять поиск информации как на устройстве, так и в интернете, а также предлагает множество других полезных возможностей. 119.4 оснащён полнофокусной системой из 4 камер разрешением 50 Мп каждая. Основная камера с сенсором Sony LYT-701 с оптической стабилизацией OIS, перископический телеобъектив с зумом 3X и цифровым зумом до 100X, ультраширокоугольная камера с углом обзора 119.4°, а также селфи-камера с автофокусом по глазам. Это позволяет делать яркие и детализированные снимки в разных условиях освещения и создавать фото и видео в разнообразных жанрах. Благодаря режиму FlashSnap, который реализуется путём объединения RAW-кадров, снимаемых со скоростью до 1/12 000 секунды, и обработкой с помощью ИИ, обеспечивается высокая чёткость и детализация фото, сделанных в движении. Яркий AMOLED-экран диагональю 6.67” защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Сверхчёткое разрешение 1.5K и частота обновления 144 Гц обеспечивают плавный скроллинг и безупречное качество изображения.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
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