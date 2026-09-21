Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705561
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х29х7
Вес, кг.
7.4
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008
Компактный ноутбук Acer Aspire Go поставляется без предустановленной операционной системы. Экран 14 дюймов имеет матовое покрытие, которое препятствует образованию бликов. Это гарантия удобства во время работы и просмотра видеоматериалов. Есть режим защиты зрения, что помогает избежать усталости глаз от многочасовой работы. Техника может использоваться для повседневных офисных задач и учебы. Графический процессор AMD Radeon подходит для запуска современных игр. Для корректной работы рекомендуется снизить настройки графики до среднего или низкого уровня.
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Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
7320U
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Компактный ноутбук Acer Aspire Go поставляется без предустановленной операционной системы. Экран 14 дюймов имеет матовое покрытие, которое препятствует образованию бликов. Это гарантия удобства во время работы и просмотра видеоматериалов. Есть режим защиты зрения, что помогает избежать усталости глаз от многочасовой работы. Техника может использоваться для повседневных офисных задач и учебы. Графический процессор AMD Radeon подходит для запуска современных игр. Для корректной работы рекомендуется снизить настройки графики до среднего или низкого уровня.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Серебристый, AMD Ryzen 3, Легкие, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Серебристый, AMD Ryzen 3, Легкие, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Go 14 AG14-21P Ryzen 3 7320U 8Gb SSD 256Gb AMD Radeon Graphics 14 WUXGA IPS Cam 50Вт*ч No OS Серебристый AG14-21P-R4XC NX.KXDCD.008