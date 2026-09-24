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OST - Vice Principals (Joseph Stephens) (coloured) (0728028469776) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Vice Principals (Joseph Stephens) (coloured) (0728028469776) виниловая пластинка

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OST - Vice Principals (Joseph Stephens) (coloured) (0728028469776) виниловая пластинка - фото 1
OST - Vice Principals (Joseph Stephens) (coloured) (0728028469776) виниловая пластинка - фото 2
OST - Vice Principals (Joseph Stephens) (coloured) (0728028469776) виниловая пластинка - фото 3
OST - Vice Principals (Joseph Stephens) (coloured) (0728028469776) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Joseph Stephens
Альбом (сингл)
Vice Principals
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
оранжевый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Vice Principals (Joseph Stephens) (coloured) (0728028469776) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Vice Principals (Joseph Stephens) (coloured) (0728028469776) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Vice Principals (Joseph Stephens) (coloured) (0728028469776) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Vice Principals (Joseph Stephens) (coloured) (0728028469776) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705528
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Vice Principals (Joseph Stephens) (coloured) (0728028469776) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0728028469776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Joseph Stephens
Альбом (сингл)
Vice Principals
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Vice Principles Main Titles, Gamby Theme, Epic Theme, Enemys Enemy, Conspire, Morning After, Dark Supper, Popcorn, Time To Dig, Burning Curtains, Voicemail, Blythe Report, MIIII, Sneak Theme, Empty School, Ram Masks, Payday Drinks, Road To Percival, Bleachers, This Pencil Broke, Goner, Re-Engaged, Gamby Wurlitzer, Master His Talents, Belinda Finds Dascious, Drum Chase, Doing It On The Bus, Walk Like A Bitch, Gin Tattoo, Creepin, Flashing Lights, End Of The Line, Dark Nights, Gamby Down, Gamby Dr
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Vice Principals (Joseph Stephens) (coloured) (0728028469776) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Vice Principles Main Titles, Gamby Theme, Epic Theme, Enemys Enemy, Conspire, Morning After, Dark Supper, Popcorn, Time To Dig, Burning Curtains, Voicemail, Blythe Report, MIIII, Sneak Theme, Empty School, Ram Masks, Payday Drinks, Road To Percival, Bleachers, This Pencil Broke, Goner, Re-Engaged, Gamby Wurlitzer, Master His Talents, Belinda Finds Dascious, Drum Chase, Doing It On The Bus, Walk Like A Bitch, Gin Tattoo, Creepin, Flashing Lights, End Of The Line, Dark Nights, Gamby Down, Gamby Dream, Silver Of Tongue, Burrito Supremes, Trespass, Gamby Theme 80s, Im Back, Stalking Belinda, Security, Tub, Traps, Robins House, Snodgrass Flashback, Knife Trick, Vintage Porsche, Batucada, History Is Written, Horns A Plenty, Clockwork, Max Headroom, Magic, The Trunk, Light Night TV, Curios, Pre Fight, The Fight, The Dress, Crazy Abbott, A Special Place, Punji Stakes, Gamby Promise



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре OST - Vice Principals (Joseph Stephens) (coloured) (0728028469776) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0728028469776]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Joseph Stephens
Альбом (сингл)
Vice Principals
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Vice Principles Main Titles, Gamby Theme, Epic Theme, Enemys Enemy, Conspire, Morning After, Dark Supper, Popcorn, Time To Dig, Burning Curtains, Voicemail, Blythe Report, MIIII, Sneak Theme, Empty School, Ram Masks, Payday Drinks, Road To Percival, Bleachers, This Pencil Broke, Goner, Re-Engaged, Gamby Wurlitzer, Master His Talents, Belinda Finds Dascious, Drum Chase, Doing It On The Bus, Walk Like A Bitch, Gin Tattoo, Creepin, Flashing Lights, End Of The Line, Dark Nights, Gamby Down, Gamby Dr
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
оранжевый, голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Vice Principles Main Titles, Gamby Theme, Epic Theme, Enemys Enemy, Conspire, Morning After, Dark Supper, Popcorn, Time To Dig, Burning Curtains, Voicemail, Blythe Report, MIIII, Sneak Theme, Empty School, Ram Masks, Payday Drinks, Road To Percival, Bleachers, This Pencil Broke, Goner, Re-Engaged, Gamby Wurlitzer, Master His Talents, Belinda Finds Dascious, Drum Chase, Doing It On The Bus, Walk Like A Bitch, Gin Tattoo, Creepin, Flashing Lights, End Of The Line, Dark Nights, Gamby Down, Gamby Dream, Silver Of Tongue, Burrito Supremes, Trespass, Gamby Theme 80s, Im Back, Stalking Belinda, Security, Tub, Traps, Robins House, Snodgrass Flashback, Knife Trick, Vintage Porsche, Batucada, History Is Written, Horns A Plenty, Clockwork, Max Headroom, Magic, The Trunk, Light Night TV, Curios, Pre Fight, The Fight, The Dress, Crazy Abbott, A Special Place, Punji Stakes, Gamby Promise


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


OST - Vice Principals (Joseph Stephens) (coloured) (0728028469776) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5470 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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