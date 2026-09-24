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OST - Eyes Of My Mother (Ariel Loh) (coloured) (0728028454970) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Eyes Of My Mother (Ariel Loh) (coloured) (0728028454970) виниловая пластинка

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OST - Eyes Of My Mother (Ariel Loh) (coloured) (0728028454970) виниловая пластинка - фото 1
OST - Eyes Of My Mother (Ariel Loh) (coloured) (0728028454970) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ariel Loh
Альбом (сингл)
Eyes Of My Mother
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Eyes Of My Mother (Ariel Loh) (coloured) (0728028454970) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Eyes Of My Mother (Ariel Loh) (coloured) (0728028454970) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705521
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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OST - Eyes Of My Mother (Ariel Loh) (coloured) (0728028454970) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0728028454970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ariel Loh
Альбом (сингл)
Eyes Of My Mother
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Meet Charlie, Almost Dead, Unsettled, Conversation Piece, Eternal Dreaming, String Loop 1, Meet Kimiko, Preparation, Pub Rock, Rising, Before Someone Dies, String Loop 2, String Loop 3, String Loop 4, After Someone Dies, String Loop 5, Closing Theme
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Eyes Of My Mother (Ariel Loh) (coloured) (0728028454970) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Meet Charlie, Almost Dead, Unsettled, Conversation Piece, Eternal Dreaming, String Loop 1, Meet Kimiko, Preparation, Pub Rock, Rising, Before Someone Dies, String Loop 2, String Loop 3, String Loop 4, After Someone Dies, String Loop 5, Closing Theme



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Eyes Of My Mother (Ariel Loh) (coloured) (0728028454970) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0728028454970]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Ariel Loh
Альбом (сингл)
Eyes Of My Mother
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Meet Charlie, Almost Dead, Unsettled, Conversation Piece, Eternal Dreaming, String Loop 1, Meet Kimiko, Preparation, Pub Rock, Rising, Before Someone Dies, String Loop 2, String Loop 3, String Loop 4, After Someone Dies, String Loop 5, Closing Theme
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Meet Charlie, Almost Dead, Unsettled, Conversation Piece, Eternal Dreaming, String Loop 1, Meet Kimiko, Preparation, Pub Rock, Rising, Before Someone Dies, String Loop 2, String Loop 3, String Loop 4, After Someone Dies, String Loop 5, Closing Theme


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Eyes Of My Mother (Ariel Loh) (coloured) (0728028454970) виниловая пластинка - купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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