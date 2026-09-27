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Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка

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Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 1
Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 2
Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 3
Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 4
Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 5
Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 6
Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 7
Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
Radical Optimism
Жанр
Диско
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 1
  • Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 2
  • Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 3
  • Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 4
  • Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 5
  • Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 6
  • Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 7
  • Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705513
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197960574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
Radical Optimism
Жанр
Диско
Трек-лист
Era, Houdini, Training Season, These Walls, Whatcha Doing, French Exit, Illusion, Falling Forever, Anything For Love, Maria, Happy For You
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Era, Houdini, Training Season, These Walls, Whatcha Doing, French Exit, Illusion, Falling Forever, Anything For Love, Maria, Happy For You

Отзывы о товаре Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197960574]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Dua Lipa
Альбом (сингл)
Radical Optimism
Жанр
Диско
Трек-лист
Era, Houdini, Training Season, These Walls, Whatcha Doing, French Exit, Illusion, Falling Forever, Anything For Love, Maria, Happy For You
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Era, Houdini, Training Season, These Walls, Whatcha Doing, French Exit, Illusion, Falling Forever, Anything For Love, Maria, Happy For You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dua Lipa - Radical Optimism (alternative artwork) (coloured) (5054197960574) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3620 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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