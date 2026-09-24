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Betty Carter - Out There With Betty Carter (Audiophile, Verve By Request) (0602475200611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Betty Carter - Out There With Betty Carter (Audiophile, Verve By Request) (0602475200611) виниловая пластинка

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Betty Carter - Out There With Betty Carter (Audiophile, Verve By Request) (0602475200611) виниловая пластинка - фото 1
Betty Carter - Out There With Betty Carter (Audiophile, Verve By Request) (0602475200611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Betty Carter - Out There With Betty Carter (Audiophile, Verve By Request) (0602475200611) виниловая пластинка - фото 1
  • Betty Carter - Out There With Betty Carter (Audiophile, Verve By Request) (0602475200611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705509
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Betty Carter - Out There With Betty Carter (Audiophile, Verve By Request) (0602475200611) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Betty Carter - Out There With Betty Carter (Audiophile, Verve By Request) (0602475200611) виниловая пластинка

Out There with Betty Carter — первый сольный студийный альбом американской певицы Бетти Картер, записанный с ансамблем под руководством альт-саксофониста Джиджи Грайса.. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit.. Хотя она уже записала альбом с трио пианиста Рэя Брайанта в 1955 году (на котором она была слышна только в половине песен), Out There! 1958 года считается фактическим дебютным альбомом Бетти Картер. При поддержке первоклассной группы под руководством альт-саксофониста и аранжировщика Джиджи Грайса она показывает здесь, каким великим бибоппером она была в программе, состоящей из джазовых стандартов, но также включающей ее первую собственную композицию.

Отзывы о товаре Betty Carter - Out There With Betty Carter (Audiophile, Verve By Request) (0602475200611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Out There with Betty Carter — первый сольный студийный альбом американской певицы Бетти Картер, записанный с ансамблем под руководством альт-саксофониста Джиджи Грайса.. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit.. Хотя она уже записала альбом с трио пианиста Рэя Брайанта в 1955 году (на котором она была слышна только в половине песен), Out There! 1958 года считается фактическим дебютным альбомом Бетти Картер. При поддержке первоклассной группы под руководством альт-саксофониста и аранжировщика Джиджи Грайса она показывает здесь, каким великим бибоппером она была в программе, состоящей из джазовых стандартов, но также включающей ее первую собственную композицию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Betty Carter - Out There With Betty Carter (Audiophile, Verve By Request) (0602475200611) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5240 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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