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Bill Henderson - With The Oscar Peterson Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602475200659) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Henderson - With The Oscar Peterson Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602475200659) виниловая пластинка

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Bill Henderson - With The Oscar Peterson Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602475200659) виниловая пластинка - фото 1
Bill Henderson - With The Oscar Peterson Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602475200659) виниловая пластинка - фото 2
Bill Henderson - With The Oscar Peterson Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602475200659) виниловая пластинка - фото 3
Bill Henderson - With The Oscar Peterson Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602475200659) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Henderson
Альбом (сингл)
With The Oscar Peterson Trio
Жанр
Vocal jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Henderson - With The Oscar Peterson Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602475200659) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Henderson - With The Oscar Peterson Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602475200659) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Henderson - With The Oscar Peterson Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602475200659) виниловая пластинка - фото 3
  • Bill Henderson - With The Oscar Peterson Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602475200659) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705507
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Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475200659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Henderson
Альбом (сингл)
With The Oscar Peterson Trio
Жанр
Vocal jazz
Трек-лист
You Are My Sunshine, The Lamp Is Low, All, I Wish You Love - Bill Henderson, Gravy Waltz A Lot Of Livin To Do, I See Your Face Before Me, Ive Got A Crush On You, Long Last Love, The Folks Who Live On The Hill, Baby Mine, Wild Is Love
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Henderson - With The Oscar Peterson Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602475200659) виниловая пластинка

Bill Henderson with the Oscar Peterson Trio — альбом джазового певца Билла Хендерсона 1963 года, записанный при участии трио Оскара Питерсона.. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit.. Среди не очень многочисленных записей певца из Чикаго Билла Хендерсона (1926-2016) этот альбом, выпущенный в 1963 году на лейбле Verve, выделяется на фоне остальных. При прекрасной поддержке Oscar Peterson Trio Хендерсон показывает здесь, почему его считали одним из лучших джазовых певцов своего поколения до того, как он уехал в Лос-Анджелес и в основном занялся актерской карьерой в кино и на телевидении.

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602475200659]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bill Henderson
Альбом (сингл)
With The Oscar Peterson Trio
Жанр
Vocal jazz
Трек-лист
You Are My Sunshine, The Lamp Is Low, All, I Wish You Love - Bill Henderson, Gravy Waltz A Lot Of Livin To Do, I See Your Face Before Me, Ive Got A Crush On You, Long Last Love, The Folks Who Live On The Hill, Baby Mine, Wild Is Love
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Verve By Request
Страна производитель
США
Описание
Bill Henderson with the Oscar Peterson Trio — альбом джазового певца Билла Хендерсона 1963 года, записанный при участии трио Оскара Питерсона.. Серия Verve By Request: ремастеринг, аудиофильский 180-граммовый винил от Third Man Pressing / Detroit.. Среди не очень многочисленных записей певца из Чикаго Билла Хендерсона (1926-2016) этот альбом, выпущенный в 1963 году на лейбле Verve, выделяется на фоне остальных. При прекрасной поддержке Oscar Peterson Trio Хендерсон показывает здесь, почему его считали одним из лучших джазовых певцов своего поколения до того, как он уехал в Лос-Анджелес и в основном занялся актерской карьерой в кино и на телевидении.
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Bill Henderson - With The Oscar Peterson Trio (Audiophile, Verve By Request) (0602475200659) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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