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David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка

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David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - фото 1
David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - фото 2
David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - фото 3
David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - фото 4
David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - фото 5
David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - фото 6
David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
The Good Son Vs. The Only Daughter
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - фото 1
  • David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - фото 2
  • David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - фото 3
  • David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - фото 4
  • David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - фото 5
  • David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - фото 6
  • David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705505
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Загружаем...
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David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602465575866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
The Good Son Vs. The Only Daughter
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Only Daughter (Remixed By Ryoji Ikeda), Blemish (Remixed By Burnt Friedman), The Heart Knows Better (Remixed By Sweet Billy Pilgrim), A Fire In The Forest (Remixed By Readymade FC), The Good Son (Remixed By Yoshihiro Hanno) Late Night Shopping (Remixed By Burnt Friedman), How Little We Need To Be Happy (Remixed By Tatsuhiko Asano), The Only Daughter (Remixed By Jan Bang And Erik Honor?), Blemish (Remixed By Akira Rabelais)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Only Daughter (Remixed By Ryoji Ikeda), Blemish (Remixed By Burnt Friedman), The Heart Knows Better (Remixed By Sweet Billy Pilgrim), A Fire In The Forest (Remixed By Readymade FC), The Good Son (Remixed By Yoshihiro Hanno) Late Night Shopping (Remixed By Burnt Friedman), How Little We Need To Be Happy (Remixed By Tatsuhiko Asano), The Only Daughter (Remixed By Jan Bang And Erik Honor?), Blemish (Remixed By Akira Rabelais)



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602465575866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
The Good Son Vs. The Only Daughter
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Only Daughter (Remixed By Ryoji Ikeda), Blemish (Remixed By Burnt Friedman), The Heart Knows Better (Remixed By Sweet Billy Pilgrim), A Fire In The Forest (Remixed By Readymade FC), The Good Son (Remixed By Yoshihiro Hanno) Late Night Shopping (Remixed By Burnt Friedman), How Little We Need To Be Happy (Remixed By Tatsuhiko Asano), The Only Daughter (Remixed By Jan Bang And Erik Honor?), Blemish (Remixed By Akira Rabelais)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Only Daughter (Remixed By Ryoji Ikeda), Blemish (Remixed By Burnt Friedman), The Heart Knows Better (Remixed By Sweet Billy Pilgrim), A Fire In The Forest (Remixed By Readymade FC), The Good Son (Remixed By Yoshihiro Hanno) Late Night Shopping (Remixed By Burnt Friedman), How Little We Need To Be Happy (Remixed By Tatsuhiko Asano), The Only Daughter (Remixed By Jan Bang And Erik Honor?), Blemish (Remixed By Akira Rabelais)


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - по цене 5130 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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