David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
The Good Son Vs. The Only Daughter
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 705505
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 130 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602465575866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
The Good Son Vs. The Only Daughter
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Only Daughter (Remixed By Ryoji Ikeda), Blemish (Remixed By Burnt Friedman), The Heart Knows Better (Remixed By Sweet Billy Pilgrim), A Fire In The Forest (Remixed By Readymade FC), The Good Son (Remixed By Yoshihiro Hanno) Late Night Shopping (Remixed By Burnt Friedman), How Little We Need To Be Happy (Remixed By Tatsuhiko Asano), The Only Daughter (Remixed By Jan Bang And Erik Honor?), Blemish (Remixed By Akira Rabelais)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Only Daughter (Remixed By Ryoji Ikeda), Blemish (Remixed By Burnt Friedman), The Heart Knows Better (Remixed By Sweet Billy Pilgrim), A Fire In The Forest (Remixed By Readymade FC), The Good Son (Remixed By Yoshihiro Hanno) Late Night Shopping (Remixed By Burnt Friedman), How Little We Need To Be Happy (Remixed By Tatsuhiko Asano), The Only Daughter (Remixed By Jan Bang And Erik Honor?), Blemish (Remixed By Akira Rabelais)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитGorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитRod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитBryan Adams - Ultimate (0602557944174) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитElbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитFall Out Boy, Believers Never Die - Greatest Hits (0602508264436...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитJohnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) вини...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Day At The Races (0602547202703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Recordings
Barcode
[0602465575866]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Sylvian
Альбом (сингл)
The Good Son Vs. The Only Daughter
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Only Daughter (Remixed By Ryoji Ikeda), Blemish (Remixed By Burnt Friedman), The Heart Knows Better (Remixed By Sweet Billy Pilgrim), A Fire In The Forest (Remixed By Readymade FC), The Good Son (Remixed By Yoshihiro Hanno) Late Night Shopping (Remixed By Burnt Friedman), How Little We Need To Be Happy (Remixed By Tatsuhiko Asano), The Only Daughter (Remixed By Jan Bang And Erik Honor?), Blemish (Remixed By Akira Rabelais)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: The Only Daughter (Remixed By Ryoji Ikeda), Blemish (Remixed By Burnt Friedman), The Heart Knows Better (Remixed By Sweet Billy Pilgrim), A Fire In The Forest (Remixed By Readymade FC), The Good Son (Remixed By Yoshihiro Hanno) Late Night Shopping (Remixed By Burnt Friedman), How Little We Need To Be Happy (Remixed By Tatsuhiko Asano), The Only Daughter (Remixed By Jan Bang And Erik Honor?), Blemish (Remixed By Akira Rabelais)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка - по цене 5130 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре David Sylvian - The Good Son Vs. The Only Daughter (The Blemish Remixes) (0602465575866) виниловая пластинка