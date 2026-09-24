Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Mark Lanegan - Whiskey For The Holy Ghost (0098787013214) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Mockingbirds, Museum, Undertow, Ugly Sunday, Down In The Dark, Wild Flowers, Eyes Of A Child, The Winding Sheet, Woe, Ten Feet Tall, Where Did You Sleep Last Night, Juarez, I Love You Little Girl, Whiskey For The Holy Ghost (1994), The River Rise, Borracho, House A Home, Kingdoms Of Rain, Carnival, Riding The Nightingale, El Sol, Dead On You, Shooting Gallery, Sunrise, Pendulum, Judas Touch, Beggar's Blues, Scraps At Midnight (1998), Hospital Roll Call, Hotel, Stay, Bell Black Ocean, Last One In The World, Praying Ground, Wheels, Waiting On A Train, Day And Night, Because Of This, I'll Take Care Of You (1999), Carry Home, I'll Take Care Of You, Shiloh Town, Creeping Coastline Of Lights, Badi-Da, Consider Me, On Jesus' Program, Little Sadie, Together Again, Shanty Man's Life, Boogie Boogie, Field Songs (2001), One Way Street, No Easy Action, Miracle, Pill Hill Serenade, Don't Forget Me, Kimiko's Dream House, Resurrection Song, Field Song, Low, Blues For D, She Done Too Much, Fix
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