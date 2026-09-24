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A Tribe Called Quest - Hits, Rarities & Remixes (0196588848919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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A Tribe Called Quest - Hits, Rarities & Remixes (0196588848919) виниловая пластинка

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A Tribe Called Quest - Hits, Rarities &amp; Remixes (0196588848919) виниловая пластинка - фото 1
A Tribe Called Quest - Hits, Rarities &amp; Remixes (0196588848919) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
A Tribe Called Quest
Альбом (сингл)
Hits, Rarities & Remixes
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • A Tribe Called Quest - Hits, Rarities &amp; Remixes (0196588848919) виниловая пластинка - фото 1
  • A Tribe Called Quest - Hits, Rarities &amp; Remixes (0196588848919) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705488
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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A Tribe Called Quest - Hits, Rarities & Remixes (0196588848919) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588848919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
A Tribe Called Quest
Альбом (сингл)
Hits, Rarities & Remixes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Oh My God (Remix), Award Tour (Feat. Trugoy), Can I Kick It?, One Two Shit (Feat. Busta Rhymes), Electric Relaxation, Mr. Incognito, I Left My Wallet in El Segundo, Check the Rhime, Lyrics to Go (Tumblin Dice Remix), Scenario (Feat. Leaders of the New School), Same Ol Thing (From Men in Black The Album ), Buggin Out, Bonita Applebum, Jazz (We ve Got), Glamour & Glitz (From The Show Soundtrack), Clap Your Hands, The Night He Got Caught, Peace Prosperity & Paper (From High School High Soundtrack)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300

Описание товара A Tribe Called Quest - Hits, Rarities & Remixes (0196588848919) виниловая пластинка

«Hits, Rarities & Remixes», первоначально выпущенный в 2003 году, представляет собой сборник, объединяющий самые знаковые треки американской хип-хоп-группы A Tribe Called Quest, редкие би-сайды и эксклюзивные ремиксы, чтобы предложить всесторонний взгляд на их карьеру. Издание на виниле. Этот набор из 2 LP включает в себя такие хиты, как «Can I Kick It?» (более 300 млн прослушиваний), «Electric Relaxation» (более 176 млн прослушиваний) и «Scenario» (более 62 млн прослушиваний) до редких ремиксов, этот альбом является чествованием непревзойденного влияния Tribe на хип-хоп.

Отзывы о товаре A Tribe Called Quest - Hits, Rarities & Remixes (0196588848919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588848919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
A Tribe Called Quest
Альбом (сингл)
Hits, Rarities & Remixes
Жанр
Jazz
Трек-лист
Oh My God (Remix), Award Tour (Feat. Trugoy), Can I Kick It?, One Two Shit (Feat. Busta Rhymes), Electric Relaxation, Mr. Incognito, I Left My Wallet in El Segundo, Check the Rhime, Lyrics to Go (Tumblin Dice Remix), Scenario (Feat. Leaders of the New School), Same Ol Thing (From Men in Black The Album ), Buggin Out, Bonita Applebum, Jazz (We ve Got), Glamour & Glitz (From The Show Soundtrack), Clap Your Hands, The Night He Got Caught, Peace Prosperity & Paper (From High School High Soundtrack)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Hits, Rarities & Remixes», первоначально выпущенный в 2003 году, представляет собой сборник, объединяющий самые знаковые треки американской хип-хоп-группы A Tribe Called Quest, редкие би-сайды и эксклюзивные ремиксы, чтобы предложить всесторонний взгляд на их карьеру. Издание на виниле. Этот набор из 2 LP включает в себя такие хиты, как «Can I Kick It?» (более 300 млн прослушиваний), «Electric Relaxation» (более 176 млн прослушиваний) и «Scenario» (более 62 млн прослушиваний) до редких ремиксов, этот альбом является чествованием непревзойденного влияния Tribe на хип-хоп.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


A Tribe Called Quest - Hits, Rarities & Remixes (0196588848919) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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