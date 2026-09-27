Seasick Steve - A Trip A Stumble A Fall Down On Your Knees (coloured) (0822166000393) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
A Trip A Stumble A Fall Down On Your Knees
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Soul
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
В наличии
Код товара: 705484
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Характеристики
Бренд
So Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
So Recordings
Barcode
[0822166000393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
A Trip A Stumble A Fall Down On Your Knees
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Soul
Трек-лист
Move To The Country, Internet Cowboys, San Francisco Sound 67, A Trip And A Stumble (For Leya), This Way Backbone Slip, Let The Music Talk, Funky Music, Cryin Out Loud, Elisabeth
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Seasick Steve - A Trip A Stumble A Fall Down On Your Knees (coloured) (0822166000393) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Move To The Country, Internet Cowboys, San Francisco Sound 67, A Trip And A Stumble (For Leya), This Way Backbone Slip, Let The Music Talk, Funky Music, Cryin Out Loud, Elisabeth
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
So Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
So Recordings
Barcode
[0822166000393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
A Trip A Stumble A Fall Down On Your Knees
Жанр
Зарубежный блюз-рок, Soul
Трек-лист
Move To The Country, Internet Cowboys, San Francisco Sound 67, A Trip And A Stumble (For Leya), This Way Backbone Slip, Let The Music Talk, Funky Music, Cryin Out Loud, Elisabeth
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Move To The Country, Internet Cowboys, San Francisco Sound 67, A Trip And A Stumble (For Leya), This Way Backbone Slip, Let The Music Talk, Funky Music, Cryin Out Loud, Elisabeth
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Seasick Steve - A Trip A Stumble A Fall Down On Your Knees (coloured) (0822166000393) виниловая пластинка – стоимость товара 2460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Seasick Steve - A Trip A Stumble A Fall Down On Your Knees (coloured) (0822166000393) виниловая пластинка