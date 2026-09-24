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OST - Firestarter (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Firestarter (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка

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OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка - фото 1
OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка - фото 2
OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка - фото 3
OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка - фото 4
OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка - фото 5
OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Firestarter
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Firestarter (John Carpenter &amp; Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705479
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Firestarter (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones
Barcode
[0843563151792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Firestarter
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mothers Love, Lot 6 (Main Titles), Are You Scared Of Mex, Dodge Ball Heats Up, Corporate Menace Burned Hands, Rainbird Fights Vicky, Bless Mommy, Flashback Kills, Police Arrive, Sniper Attack, Charlie Alone, Charlies Powers, Ill Find You, Charlies Rampage, Rampage Ends, Firestarter (End Titles)
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Firestarter (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка

Виниловая пластинка OST / Firestarter (John Carpenter &amp;amp; Daniel Davies) (Yellow Bone Splatter, Limited) (1LP) — это уникальное издание, отражающее атмосферу напряжения и мистики, присущую фильмам великого Джона Карпентера. Звуковая дорожка, созданная в сотрудничестве с Дэниелом Дэвисом, погружает слушателя в захватывающий мир кинематографа и создает незабываемые эмоции. Это ограниченное издание с ярким желтым сплэттер-дизайном станет настоящим украшением любой коллекции. Не упустите свой шанс купить виниловую пластинку и насладиться неповторимым звуком и атмосферой этого культового саундтрека.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Firestarter (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones
Barcode
[0843563151792]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Firestarter
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mothers Love, Lot 6 (Main Titles), Are You Scared Of Mex, Dodge Ball Heats Up, Corporate Menace Burned Hands, Rainbird Fights Vicky, Bless Mommy, Flashback Kills, Police Arrive, Sniper Attack, Charlie Alone, Charlies Powers, Ill Find You, Charlies Rampage, Rampage Ends, Firestarter (End Titles)
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка OST / Firestarter (John Carpenter &amp;amp; Daniel Davies) (Yellow Bone Splatter, Limited) (1LP) — это уникальное издание, отражающее атмосферу напряжения и мистики, присущую фильмам великого Джона Карпентера. Звуковая дорожка, созданная в сотрудничестве с Дэниелом Дэвисом, погружает слушателя в захватывающий мир кинематографа и создает незабываемые эмоции. Это ограниченное издание с ярким желтым сплэттер-дизайном станет настоящим украшением любой коллекции. Не упустите свой шанс купить виниловую пластинку и насладиться неповторимым звуком и атмосферой этого культового саундтрека.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Firestarter (John Carpenter & Daniel Davies) (coloured) (0843563151792) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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