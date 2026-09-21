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Slipknot - The End, So Far (coloured) (0075678637889) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Slipknot - The End, So Far (coloured) (0075678637889) виниловая пластинка

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Slipknot - The End, So Far (coloured) (0075678637889) виниловая пластинка - фото 1
Slipknot - The End, So Far (coloured) (0075678637889) виниловая пластинка - фото 2
Slipknot - The End, So Far (coloured) (0075678637889) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
The End, So Far
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Slipknot - The End, So Far (coloured) (0075678637889) виниловая пластинка - фото 1
  • Slipknot - The End, So Far (coloured) (0075678637889) виниловая пластинка - фото 2
  • Slipknot - The End, So Far (coloured) (0075678637889) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705477
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Slipknot - The End, So Far (coloured) (0075678637889) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Roadrunner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Roadrunner Records
Barcode
[0075678637889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
The End, So Far
Трек-лист
Adderall, Dying Song, The Chapeltown Rag, Yen, Hivemind Warranty, Medicine For The Dead, Acidic, Heirloom, D10 H377, Sade, D12 Finale
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slipknot - The End, So Far (coloured) (0075678637889) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Adderall, Dying Song, The Chapeltown Rag, Yen, Hivemind Warranty, Medicine For The Dead, Acidic, Heirloom, D10 H377, Sade, D12 Finale



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Slipknot - The End, So Far (coloured) (0075678637889) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Roadrunner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Roadrunner Records
Barcode
[0075678637889]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Slipknot
Альбом (сингл)
The End, So Far
Трек-лист
Adderall, Dying Song, The Chapeltown Rag, Yen, Hivemind Warranty, Medicine For The Dead, Acidic, Heirloom, D10 H377, Sade, D12 Finale
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Adderall, Dying Song, The Chapeltown Rag, Yen, Hivemind Warranty, Medicine For The Dead, Acidic, Heirloom, D10 H377, Sade, D12 Finale


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Slipknot - The End, So Far (coloured) (0075678637889) виниловая пластинка - стоимость товара 5110 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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